Nancy : accident de trottinette sur un passage piéton, un jeune de 13 ans grièvement blessé par une voiture

Avenue Pinchard, quartier du Haut du Lièvre à Nancy. / © capture d'écran Google maps

Pronostic vital engagé

C'est sur l'avenue Pinchard que le choc a eu lieu jeudi soir vers 19 heures.Selon les informations de nos confrères de l'Est Républicain , c'est dans le quartier du Haut-du-Lièvre, sur les hauteurs de Nancy (Meurthe-et-Moselle), que l'adolescent âgé de 13ans traversait l'avenue sur un passage piéton avant d'être percuté par une voiture. Le choc aurait projeté la jeune victime contre un poteau. Selon les secours et les témoins, le blessé aurait perdu connaissance assez rapidement.Le SMUR et les pompiers de Nancy l'ont soigné sur le lieu de l'accident et transporté non loin de là vers les urgences de l'Hôpital d'enfants. Au moment du transport, le pronostic vital de l'enfant semblait engagé.Vendredi soir, l'état de santé de l'enfant était plutôt rassurant et il semblait hors de danger.La voiture était conduite par un homme de 23 ans qui a été placé en garde à vue.