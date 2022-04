Insolite. Un lapin en chocolat de près de 5 kilos vendu aux enchères à Metz pour l'Ukraine

Le chocolatier messin Philippe Maas a confectionné un lapin en chocolat, Captain'Ukraine, pesant près de 5 kilos. Cette pièce unique va être vendue aux enchères prochainement, et l'intégralité de la vente sera reversée à une association venant en aide aux Ukrainiens.

Vêtu de son équipement digne d'un super-héros Marvel, Captain'Ukraine est la nouvelle pièce phare de la pâtisserie messine de Philippe Maas. Ce chef-d'œuvre gourmand a été réalisé début avril 2022 avec un assemblage de chocolat et de pâte d'amande, et elle sera revendue aux enchères à Metz ses prochains jours. Les fonds récoltés seront reversés à l'association "Echange Lorraine-Ukraine".

Posé sur la plus haute étagère qui domine le magasin de Philippe Maas, Captain'Ukraine arbore fièrement sur son bouclier du bleu et du jaune, les couleurs de son pays. Ce lapin de Pâques mesure 40 cm de haut et pèse pas moins de 4,5kg.

Un beau bébé qui initialement devait être un objet de décoration, explique son créateur. "A la base, il devait juste être dans une vitrine pour les fêtes de Pâques, on voulait montrer notre soutien à l'Ukraine en créant des chocolats aux couleurs du drapeau ukrainien".

Ce sont des amis et des clients qui lui ont soufflé l'idée d'organiser une vente aux enchères. "On est chocolatier, on fabrique pas des armes et on peut pas aller se battre, donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour l'Ukraine à notre hauteur" développe Philippe Maas. L'artisan-chocolatier explique qu'il a voulu symboliquement représenter le drapeau de l'Union Européenne sur le bouclier de Captain'Ukraine.

Captain'Ukraine • © Lydia Quérin

Si vous souhaitez également apportez votre aide à l'association "Echange Lorraine-Ukraine', vous pouvez vous rendre sur le site web de l'association elukraine.org , ou bien envoyer un mail à l'adresse suivante : echangeslorraineukraine@gmail.com