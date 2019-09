Metz : pour la 2ème année, le groupe scolaire de La Miséricorde-Saint-Etienne met la blouse au goût du jour

La blouse coûte 25 euros

Tous en blouse pour lutter contre les inégalités

- Agnès Chaumont, directrice

La blouse est bleue marine. Lundi 2 septembre 2019, jour de la rentrée, au groupe scolaire privé de La Miséricorde , qui appartient désormais à l’ensemble scolaire privé Saint-Etienne, à Metz (Moselle), la blouse est de règle pour les élèves de primaire pour la deuxième année consécutive.La blouse avait fait son grand retour à l'école en septembre 2018.Et ainsi, en plus des livres et des cahiers, a eu lieu la distribution des blouses ce matin pour tous les nouveaux élèves.Les parents membres de l’ Apel (Association des parents d’élèves de l’ensemble scolaire La Miséricorde) sont plutôt satisfaits de cette décision. Tout comme les enseignants."Dès que j'ai eu l'idée, j’ai rencontré une très grande adhésion chez les parents", explique Agnès Chaumont." Et il y a plusieurs objectifs dans le port d’une blouse identique pour tous les élèves. Il y a l’idée de gommer les différences sociales. Aussi, les élèves endossent une attitude et donc les règles et la rigueur de l"établissement".L’école primaire La Miséricorde est la seule à Metz à avoir pris cette décision.