Prison de Metz-Queuleu : suicide d'un jeune détenu, le troisième en quinze jours

Le procureur s'interroge

Au troisième étage de la prison de Metz-Queuleu, le corps sans vie d'un jeune détenu a été découvert lundi 30 septembre en début de soirée. Seul occupant de sa cellule, il s'est sans doute pendu avec sa ceinture. Il s'agit du troisième suicide dans la même prison durant le mois de septembre. Ces actes ne sont apparemment pas liés mais leur nombre et leur fréquence commence à provoquer des questions.Nos confrères du Républicain Lorrain ont rencontré Christian Mercuri, Procureur de la République de Metz.Selon lui, "le détenu, seul en cellule a mis fin à ses jours avec sa ceinture entre 20 h et 20 h 30. Déjà jugé, il avait fait appel de sa peine qui avait été réduite par la cour".Une autopsie aura lieu dans les prochains jours et le rapport du médecin légiste devrait conduire à l’ouverture d’une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort.Christian Mercuri constate : « Si on en reste sur un critère numérique, ça interroge » mais « Nous n’avons pas fait de rapprochement entre leurs situations » et conclut « qu’il n’y a pas de point commun » entre ces trois disparus.Autre information, entre les deux suicides de la mi-septembre et celui de lundi dernier, la prison messine aurait aussi été le lieu d'une autre tentative de suicide.