Sport et handicap : l'association “Les P'tits Potos” se mobilise

Eyden emmené par les membres de l'association "Les P"tits Potos" / © Association "Les P'tits Potos"

Montrer qu’on est tous pareils, tous avec la même passion pour le sport



Reportage France 3 Lorraine

Ines Lagdiri / Yves Kreidl

Ce vendredi 9 décembre 2017, quarante membres de l’association « Les P’tits Potos » sont réunis pour courir 10 km dans le cadre du Téléthon.Au milieu du groupe, quatre enfants handicapés sont confortablements installés dans un fauteuil adapté à la course, « la Joelette » , atteint d’une myopathie congénitale, il ne peut pas faire de sport.Pour l’occasion, il est installé dans « une Joelette » fabriquée bénévolement par l’ IUT de Metz Grâce à cette collaboration, le fauteuil coûte dix fois moins cher.Car ce modèle de fauteuil imaginé par un accompagnateur de montagne Joël Claudel en 1987 est vendu 3500euros.A l’arrivée de la course, Eyden est tout sourire, grâce à Jérôme son accompagnateur, ils viennent de passer un moment privilégié.Pour Jérôme un seul message doit passer :Avec deux cents membres et vingt courses par an en Moselle, l’association « Les P’tits Potos » est toujours à le recherche de fonds et de bénévoles, Pour en savoir plus vous pouvez consulter sa page Facebook