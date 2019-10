Oui CNN, l'Alsace et la Moselle sont bien en France

Mauvais élève en géographie

CNN c'est vraiment le roi des cartes pourries. 🤣 pic.twitter.com/y9r7jWNCar — Rasha Kanoo (@KanooRasha) October 3, 2019

L'Alsace et la Moselle ne sont plus Allemandes depuis 1945. Soixante-quatorze ans, c'est visiblement un peu court pour permettre à la chaîne d'information américaine CNN de se retourner. Jeudi 3 octobre 2019, pour évoquer l'attaque au couteau qui s'est déroulée à la préfecture de police de Paris et qui a fait cinq morts, la chaîne a dégainé une carte de France où Paris était certes bien situé mais où l'hexagone était amputé de l'Alsace-Moselle.Une erreur repérée par le correspondant de RTL à New York, Philippe Corbé, qui n'a pas manqué de la signaler sur Twitter. Et qui a forcément suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux.La chaîne a visiblement de grosses difficultés à situer les trois départements puisque, déjà en janvier 2019, lors d'un duplex depuis le Parlement européen, l'incrustation de texte pointant sa localisation géographique situait Strasbourg... en Allemagne. Encore raté donc. Espérons donc que la prochaine fois sera la bonne !