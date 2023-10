Appel à témoins : disparition inquiétante depuis plusieurs jours d'un octogénaire dans les Vosges, "aujourd'hui, on privilégie la thèse de l'enlèvement"

Une nouvelle battue a eu lieu ce dimanche 1er octobre 2023 pour retrouver Bruno Poirson. L'homme, âgé de 85 ans, qui a disparu depuis une semaine dans des circonstances mytérieuses à Neufchâteau reste introuvable. L'avocat de la famille va demander l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration contre X.

"Tout a été entrepris et mobilisé pour retrouver Monsieur Poirson, mais nous sommes aujourd'hui dans une impasse". Voilà comment la gendarmerie de Neufchateau résume la situation une semaine après sa disparition. Bruno Poirson, 85 ans, a été vu pour la dernière fois le samedi 23 septembre à Neufchâteau (Vosges). Une équipe cynophile, un hélicoptère et un drone sont mobilisés dès le lendemain pour tenter de le retrouver. Une battue, mobilisant une dizaine de gendarmes, est également organisée. La Gendarmerie des Vosges, avec l’accord du parquet d’Épinal et de la famille, lance un appel à témoin. Mais sans résultats. L'octogénaire reste introuvable.

Une semaine plus tard. La famille de Bruno n'abdique pas. Ce matin, une trentaine de personnes (des amis, des voisins, des anciens collègues...) a répondu à l'appel de sa famille et notamment de son fils, Hugo. Direction les alentours de l'hôpital de Neufchateau où les recherches méritent un nouveau passage. "Les gendarmes auraient voulu qu'on quadrille des secteurs qui sont juste derrière l'hôpital" explique Hugo à l'assistance, "ils les ont faits avec un drone, mais comme la forêt est assez épaisse, ils n'ont pas pu voir vraiment l'intérieur. Si vous apercevez quelque chose comme des chaussures, des lunettes ou autres, il ne faut surtout pas les toucher, car il y a peut-être des traces ADN dessus. Même chose si vous apercevez mon papa, il ne faut pas le toucher non plus, il faut attendre la gendarmerie." L'après-midi, une autre forêt est au programme. Cette fois-ci, à proximité du stand de tir. Plusieurs groupes sont constitués.

Disparition toujours inexpliquée

L’octogénaire s’est littéralement volatilisé samedi 23 septembre. "Il était en tenue pour aller jardiner" poursuit Hugo Poirson, "et tout est resté en l'état sur place. La porte d'entrée de la maison et le garage sont restés ouverts. Sa chienne Tosca n’est pas sortie. Avant d'aller au jardin, mon père a laissé ses chaussures devant la porte de son garage. Elles y sont toujours. La dernière personne à l’avoir vu est le voisin, vers 16h30."

Mon père n'a pas pu partir de son propre chef puisqu'il aurait pris ses papiers ou de l'argent Hugo Poirson, fils de Bruno

Spécialisés dans la recherche de personnes, les chiens n’ont pas flairé la moindre piste le concernant et les battues des gendarmes n’ont rien donné. "On n'a aucune piste depuis une semaine" se désespère Hugo, "on est très inquiet. Mon père n'a pas pu partir de son propre chef puisqu'il aurait pris ses papiers ou de l'argent. Il aurait forcément fermé chez lui, il aurait pris son chien. Il n’a pas pu partir tout seul. Aujourd'hui, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Et je m'inquiète, car Il n'a pas ses médicaments pour le cœur." Face à cette situation, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration contre X va être déposée par l'avocat de la famille.

Bruno Poirson mesure 1m75. Il a des cheveux blancs et des yeux gris-vert. Il serait vêtu d’un jean bleu, de chaussures de ville ou de sabots de jardin, et d’une veste beige clair. Toute personne l’ayant aperçu ou pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête en cours est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Neufchâteau au : 03 29 94 00 17 ou en composant le 17.