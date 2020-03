Coronavirus : 9 corps évacués d'un Ehpad à Cornimont dans les Vosges

Le Couarôge / © David Bailly FTV

Les gendarmes ont confirmé l'information. / © David Bailly FTV

L'Ehpad le Couarôge. / © Google street view

La gendarmerie a confirmé l'information à notre équipe de France 3 Lorraine qui se trouve sur place: ce lundi 23 mars 2020 au matin, neuf corps ont été évacués de l'Ehpad "Le Couarôge" situé à Cornimont dans les Hautes Vosges. Les services funéraires ont travaillé toute la matinée, emmenant directement les dépouilles des défunts vers les cimetières les plus proches.Pour l'heure, aucune autre source n'a tenu à s'exprimer sur les lieux.Cet après midi, la Préfecture des Vosges et l'ARS (Agence Régionale de la santé) devraient communiquer sur la situation dans cette résidenceLe vendredi 13 mars, deux résidents de cet établissement étaient décédés. La veille, le 12 mars, sept cas de coronavirus (quatre résidents et trois professionnels de santé) avaient été confirmés.