Epinal : le Raid interpelle un individu soupçonné de terrorisme

Elèves confinés dans leurs classes

Le RAID est en intervention à Epinal, les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. / © Benoît de Butler, France Télévisions

Les policiers du Raid sont intervenus rue Victor-Hugo à Epinal jeudi 23 janvier 2020. Toute la matinée, une opération de grande ampleur a été menée pour rechercher une personne pouvant faire partie de la mouvance islamiste et susceptible de préparer uneL'intervention au domicile du suspect a duré une partie de la matinée. Des pompiers sont toujours sur place. De la présence d'explosifs aurait été confirmée par le chien renifleur.Dans les classes de l'école Victor Hugo d'Epinal, les rideaux ont été tirés ​​​​​​en fin de matinée et les élèves sont restés confinés à l’intérieur de l’établissement, avant que la mesure soit levée à midi."L'école est fermée depuis 11 heures. Nous sommes obligés de rester à l'intérieur et les rideaux sont baissés", confirmait par téléphone à France 3 Lorraine une employée de la vie scolaire de l'école. Le Raid a procédé à l’évacuation de l'ensemble des résidents de l'immeuble.