Vosges : Orange coupe le téléphone d'une station de ski, injoignable depuis plus d’un mois

La station Rouge Gazon coupée du monde. Plus de téléphone.

Depuis le 22 octobre 2019, la station vosgienne de ski du(Vosges) n'est plus joignable. La ligne téléphonique analogique a tout simplement été coupée par Orange pour laisser place au numérique. Mais la station Rouge Gazon est enPour les exploitants, cette situation est cauchemardesque.Car voilà plus d’un mois que la réception de l’hôtel-restaurant de Rouge Gazon ne répond plus. Un mois sans communiquer. Un mois sans travail. Voici ce que l'on peut lire sur le site internet de la station :"Aujourd’hui, on n'a toujours pas le numérique. On a toujours, dit Thibaut Thalheim, le gérant de la station. On n' a plus d’internet, c’est vraiment catastrophique et c’est obsolète".A quelques mètres de l’hôtel, les locaux de l’école de ski français eux aussi n'ont plus de téléphone. Une situation qui est juste inacceptable. "Cela nous paraît inconcevable. Pour les cours sur les pistes il va falloir prévenir en cas d’accident grave les pisteurs au poste téléphonique le plus proche", raconte un peu énervée Claudine Mangin-Marotel, directrice de l'ESF du Rouge Gazon.Du côté des responsables chacun se rejette la faute. Orange dit suivre la loi. L’État et le département des Vosges en charge du numérique, mettent en cause l’emplacement de la station de ski. "Je ne peux pas concevoir la stationpendant une saison hivernale. C’est juste impossible. On continuera à se mobiliser", dit François Vannson, président du conseil départemental des Vosges.La sation Rouge Gazon dans les Vosges fait travailler environ 45 personnes pendant l’hiver.