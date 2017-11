Neige : attention au risque d'avalanche dans les Vosges

"Attention, en montagne, les quantités de neige observées et attendues peuvent provoquer des coulées de neige ou avalanche dans les pentes raides" prévient la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué publié ce mercredi.En effet, on mesure plus de 50 centimères de neige sur certaines crètes vosgiennes. Un épais manteau instable qui présente des risques. Des coulées sont possibles ce mercredi, d'autant que Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige dans les prochaines heures. Une douzaine de centimètres pourraient tomber la nuit prochaine.Les premiers amateurs de l'or blanc sont déjà sur place dans les Vosges, par exemple au Lac Blanc , ou au Ballon d'Alsace