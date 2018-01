10 cérémonies des voeux originales dans le Nord et le Pas-de-Calais

1. Soirée musique et paillettes à Lens (62)

2. En rimes chez les pompiers à Marquise (62)



3. En langue des signes à Etaples (62)

4. Avec une tonne de frites à Tourcoing (59)

5. Dans la langue du jumelage de la commune à Pérenchies (59)

6. Sous le signe du Rockeur Johnny Hallyday à Merlimont (62)

7. Un mystère qui alerte les gendarmes à Lestrem (62)

8. En attendant avec impatience ceux de Houtkerque (59)

9. Après les frites, des gaufres à Marcq en Baroeul (59)

10. Un mapping sur l’hôtel de ville de Liévin (62)

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Cette sélection n'est pas exhaustive, il reste encore beaucoup d'autres à lire, à offrir, à découvrir !

L'objectif de nos "listes du dimanche" : apprendre sur le Nord / Pas-de-Calais ou nos voisins de Belgique et d'Angleterre, sans se prendre la tête. Si vous avez une idée qui pourrait entrer dans le cadre de cette rubrique, n'hésitez pas à nous contacter :

france3nordpasdecalais@gmail.com

Parce que présenter ses vœux, c’est avant tout commencer la nouvelle année sous de bons auspices, parce que le bilan de l’année écoulée peut vite devenir une litanie soporifique, parce qu’il est parfois agréable de casser les codes pour attirer du monde, certaines mairies rivalisent d’originalité et ça marche !Distribution de frites, tubes de Johnny Hallyday, pièce de théâtre, discours en rimes ou en langue des signes… Voici une petite sélection non exhaustive des mairies duqui rendent différentes et attendues cette cérémonie. Opération séduction mais pas que...Plus de 2 000 personnes assistent aux vœux du maire de Lens (62), ce mardi 9 janvier 2018. On peut se demander si l’affluence des habitants à cette cérémonie en musique n’était pas surtout provoquée par l’envie de voir Christian Kubiak en personne déguster notre spécialité régionale.Car après son discours Sylvain Robert, le maire cède la place à l’orchestre Kubiak, aux danseurs et aux cornets de frites venus directement de la baraque à Momo !À Marquise (62), les vœux ont eu lieu dans la caserne des pompiers. Bernard Évrard, le maire, s’est exprimé non sans fierté, mardi 9 janvier 2018, en rimes comme en 2017. Petit exercice annuel devant 250 personnes, dans la caserne des pompiers pour cause de travaux et parce que Marquise rime avec exquise.Sur la page Facebook de la Ville, le maire d’Etaples (62) a adressé ses vœux pour l’année 2018 dans une vidéo vue plus de 3 000 fois. Le 30 décembre 2017, Philippe Fait accompagne lui-même son discours de la traduction simultanée en langue des signes avec un sous titrage. « Accessibilité pour tous » et « intégration dans la commune », des mots qui prennent ici tout leur sens !Pas moins de 4 baraques à frites assureront le ravitaillement de la cérémonie des vœux de Tourcoing (59), ce samedi 13 janvier 2018. une de Herzeele, une de Mouscron et 2 de Wattrelos pour cette 3éme édition devant la mairie de Tourcoing. 600 kg de pommes de terre, 3 000 frites pour près de 3 à 4 000 personnes attendues avec leurs propres cornets fabriqué avec la carte de voeux de la mairie. Cette année en revanche pas de mapping sur la façade de l’hôtel de ville, faire des économies certes mais pas sur les frites donc !Placé sous le signe de l’amitié franco-allemande, les représentants de la délégation allemande ont ouvert, ce samedi 6 janvier 2018, la cérémonie des vœux de Pérenchies (59). Commune jumelée depuis 45 ans avec la commune d’Overath, c'est Danièle Lekien, maire, qui a rappelé son attachement à la mémoire sous le regard des 2 géants de la ville, Monsieur et Madame « Tartapônes ».400 personnes ont pu découvrir les talents du conseil municipal de Merlimont (62) et son maire Mary Bonvoisin qui ont conclu la cérémonie des vœux en interprétant des chansons de Johnny Hallyday. L’idole des jeunes, décédée début décembre, a ponctué la cérémonie très rock’n roll de ce samedi 6 janvier 2018 car « on a tous en nous quelque chose de Tennessee »Annoncé sur la page Facebook de la ville de Lestrem (62) : un mystère devait être dévoilé le 13 janvier 2018, le soir des vœux du maire. Mais voilà…Trop de suspense, trop d’images qui sèment le trouble sur les réseaux sociaux et c’est un coup de fil d’un inquiet à la gendarmerie qui lèvera le voile sur l’arrivée d’un géant pour la ville. Né d’un projet avec les écoles sur le thème des géants du Nord et Lestrem aura bientôt son géant de 4 mètres en carton ! Pas de panique donc...Et oui, parce que maintenant on s’est habitué à ce que la mairie d’Houtkerque nous épate. On en veut toujours plus. En 2016, les habitants étaient invités à répondre à un quiz sur la commune pour gagner un poulailler et deux poules. En 2017, Samuel Bever, le maire, organisait des vœux dans l’église Saint Antoine pour nous présenter l’orgue restauré. Personne ne peut dévoiler le secret mais tout comme son maire des vœux sans long discours. Réponse dimanche 21 janvier à 11h00.Si après les frites dégustées à Tourcoing le samedi 13 janvier, vous avez encore un petit creux, rendez-vous à Marcq-en-Barœul, le lendemain, dimanche 14 janvier à 14H00. Nouveau temps fort et sucré à l’Hippodrome où le Maire, Bernard GÉRARD accompagnera ses vœux de nouvelle année de « surprises sucrés » : des gaufres et des boissons chaudes. Sauf si bien sur vous aviez pris la bonne résolution de l’année de perdre du poids !Journée de fête à Liévin (62), ce vendredi 12 janvier 2018. Cette fois « régalez-vous les yeux et le ventre », des frites offertes à tous autour d’animations de rue et surtout devant le mapping de la façade de l’Hôtel de Ville. Projeté plusieurs fois dans la soirée : « du siècle des Lumières au siècle des étoiles », ce spectacle dure 12 minutes. De quoi bien commencer l’année 2018 !Et l'année ne fait que commencer. Qui sait ce que nous réserve les jours à venir puisque l'imagination n'a pas de limite et que l'on peut présenter ses voeux jusqu'à la fin du mois de janvier !Vous aussi, signalez-nous les initiatives originales prés de chez vous en Nord et Pas de Calais sur france3nordpasdecalais@gmail.com - En dansant à Lens (62)- En rimes chez les pompiers à Marquise (62)- En langue des signes à Etaples (59)- Une tonne de frites à Tourcoing (59)- En Allemand à Pérenchies (59)- Du Johnny Hallyday à Merlimont (62)- Le mystère qui alerte les gendarmes à Lestrem (62)- La surprise de Houtkerque (59)- Des gaufres à Marcq en Baroeul (59)- Un mapping sur l’hôtel de ville de Liévin (62)