10 choses que vous ne savez peut-être pas sur “Le p'tit quinquin”, chanson écrite par Desrousseaux (né il y a 200 ans)

1. "Le p'tit quinquin" , une chanson écrite par Alexandre Desrousseaux

Alexandre Desrousseaux



2. La chanson avait un autre titre à l'origine

© JM.VASCO



3. Elle a 7 couplets !

4. Elle a eu un gros succès

Salvatore Adamo - Le p'tit quinquin (Les gens du Nord) (Making of)

Le P'tit Quinquin - Version "Bienvenue chez les Ch'tis" par Jenny Clève

P'tit Quinquin - Une série de Bruno Dumont

5. La berceuse devient marche

Le "ptit quinquin" : la Marseillaise du nord



6. Quinquin flamand

Simons parle du "P"tit quinquin" (1972)

7. Sonné toutes les heures par le beffroi de Lille

Le beffroi de Béthune



8. Une statue du "P'tit quinquin" à Lille

9. Les 100 ans de la chanson ont été fêtés à l'Elysée

Le centenaire du Petit Quinquin au Palais de l'Elysee



10. Un enterrement sur l'air du "P'tit quinquin"

La tombe de Desrousseaux à Lille / © VVVCFFrance

Au fait, vous connaissez les paroles de "Dors m'in p'tit quinquin" ? "Dors, min p'tit quinquin

Min p'tit pouchin

Min gros rojin !

Te m'feras du chagrin

Si te n'dors point j'qu'à d'main." Ainsi l'aut' jour eun' pauvr' dintellière

In amiclotant sin p'tit garchon

Qui, d'puis tros quarts d'heure, n'faijot que d' braire

Tâchot l'indormir par eun' canchon.

Ell' li dijot : "Min Narcisse

D'main t'aras du pain d'épice,

Du chuc à gogo

Si t'es sache et qu' te fais dodo. Et si te m'laich' faire eun' bonn' semaine

J'irai dégager tin biau sarrau

Tin patalon d'drap, tin giliet d'laine,

Comme un p'tit milord, te s'ras faraud !

J' t'acat'rai, l'jour d'la ducasse

Un porichinell' cocasse

Un turlututu

Pour juer l'air du Capiau-pointu Nous irons dins l'cour Jeannette-à-Vaques,

Vir les marionnettes comme te riras

Quind t'intindras dire un doup' pou Jacques !

Par l'porichinelle qui parle magas

Te li mettras dins s'menotte,

Au lieu d'doupe un rond d'carrotte

Il t'dira merci

Pins' comme nous arons du plaisi ! Et si par hazard sin maîte eus'fâche,

Ch'est alors Narciss' que nous rirons

Sans n'avoir invie, j'prindrai m'n'air mache,

J'li dirai sin nom et ses surnoms

J'li dirai des fariboles,

I m'in répondra des drôles

Infin, unchacun

Verra deux spectac' au lieu d'un Alors serr' tes yeux, dors min bonhomme,

J'vas dire eun'prière à p'tit Jésus,

Pou qu'i vienne ichi, pindint tin somme,

T'faire rêver qu'j'ai les mains plein's d'écus,

Pou qu'i t'apporte eune coquille,

Avec du chirop qui guille

Tout l'long d'tin minton

Te pourlèqu'ras tros heur's du long L'mos qui vient, d'Saint-Nicolas ch'est l'fête,

Pour sûr au soir i viendra t'trouver

I t'f'ra un sermon et t'laich'ra mette,

In-d'sous du ballot un grand painier

I l'rimplira si t'es sach',

D'sait-quoi qui t'rindront bénache

Sans cha sin baudet

T'invoira un grand martinet Ni les marionnettes, ni l'pain d'épice,

N'ont produit d'effet ; mais l'martinet

A vite rappajé eul'p'tit Narcisse,

Qui craignot d'vir arriver l'baudet

Il a dit s'canchon-dormoire,

S'mère l'a mis dins s'n'ochennoire

A r'pris sin coussin,

Et répété vingt fos ch'refrain La traduction en français Ainsi l'autre jour une pauvre dentellière,

En berçant son petit garçon,

Qui depuis trois quarts d'heures ne faisait que pleurer,

Tâchait de l'endormir avec une chanson,

Elle lui disait "min narcisse,

Demain tu auras du pain d'épice,

Des bonbons à gogo, si tu es sage et si tu fais dodo." Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Et si tu me laisses faire une bonne semaine,

J’irai chercher ton beau sarrau

Ton pantalon de drap, ton gilet de laine,

Comme un petit Milord tu seras faraud !

Je t’achèterai, le jour de la ducasse,

Un polichinelle cocasse

Un turlututu, pour jouer l’air du chapeau pointu Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Nous irons dans la cour, Jeannette-aux-Vaches,

Voir les marionnettes comme tu riras

Quand tu entendras dire un sou pour Jacques,

Par le polichinelle qui parle mal

Tu lui mettras dans sa main,

Au lieu d'un sou un rond de carrotte

Il te dira merci, parce comme nous, il prendra du plaisir ! Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Et si par hasard son maître se fâche,

C’est alors Narcisse que nous rirons

Sans n’avoir envie, je prendrai mon air méchant,

Je lui dirai son nom et ses surnoms

Je lui dirai des fariboles,

Il m’en répondra des drôles

Enfin, chacun verra deux spectacles au lieu d’un Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Alors serre tes yeux, dors mon bonhomme,

Je vais dire une prière au petit Jésus,

Pour qu’il vienne ici, pendant ton somme,

Te faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus,

Pour qu'il t'apporte une brioche,

Avec du sirop qui coule

Tout le long de ton menton, tu te pourlécheras trois heures du long Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Le mois qui vient, c'est la fête de St Nicolas,

C'est sûr au soir il viendra te trouver

Il te fera un sermon et te laissera mettre,

En-dessous du ballot un grand panier

Il le remplira si tu es sage,

De choses qui te rendront heureux

Sinon son baudet t’enverra un grand martinet Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain Ni les marionnettes, ni le pain d’épice,

N’ont produit d’effet ; mais le martinet

A vite calmé le petit Narcisse,

Qui craignait de voir arriver le baudet

Il a dit sa berceuse,

Sa mère l’a mis dans son berceau

A repris son coussin, et répété vingt fois le refrain Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

C'est un poète lillois qui a écrit "Le p'tit quinquin" :(1er juin 1820-1892). Il l'a écrite en 1853 en ch'ti. A cette époque, Desrousseaux a 33 ans et vit avec sa mère dans le quartier populaire Saint-Sauveur à Lille. Et c'est en observant une dentellière endormir son enfant qu'il a eu l'idée d'écrire cette berceuse.Cette berceuse fait partie de la cinquième livraison de ses « Chansons et pasquilles lilloises ».« Le P’tit Quinquin » est d’abord chanté au Théâtre de Lille en 1855, puis lancé à Paris deux ans plus tard.Le titre original de la chanson est "" (La chanson pour dormir). Une berceuse destinée à endormir les enfants, et un écho au quotidien difficile des courageuses dentellières.En 2019, Patrice Desdoit, Lillois passionné d'histoire locale, a découvert récemment dans un journal de l'époque que Desrousseaux avait chanté cette chanson avec une poupée sur les genoux. Cette poupée du XIXe siècle existe toujours, elle a été retrouvée dans les réserves du musée de l'Hospice Comtesse ! Elle est relativement en bon état. 70 cm. Visage en porcelaine, corps en tissu. Elle est désormais exposée après avoir dormi pendant des dizaines d'années dans une boîte.Ceux qui connaissent "Le p'tit quinquin" s'arrêtent le plus souvent au premier couplet. Et encore ! Mais en fait, la chanson est très longue :en tout qui collent à la vie ouvrière du XIXème siècle."Ça raconte la vie des petites gens à Lille, explique Eric Lemaire, musicologue. Notamment avec le personnage de la dentellière. Desrousseaux a toujours voulu raconter la vie des petites gens. Ici dans une courée.""La dentellière, c'était la plus pauvre des ouvrières. Une femme misérable. Une fille-mère puisqu'on n'entend pas parler du père de cette chanson. Dans la chanson, elle est obligée d'endormir son enfant pour pouvoir finir son travail", explique le spécialiste du ch'ti Alain Dawson.entre 1853 et 1890, ce qui est beaucoup pour l'époque. Les cliques, les fanfares ont repris très vite la chanson. Les publicités se sont multipliés autour. "", notait en 2003 Serge Dillaz, archiviste à la mairie de Lille.La chanson reste un symbole fort de la culture ch'ti. De nombreuses reprises existent (l'une des dernières en date par Adamo), la chanson apparait dans le film "Bienvenue chez les ch'tis" de Dany Boon et une série réalisée par le Nordiste Bruno Dumont se nomme justement "P' tit quinquin".L'armée française ou plutôt les soldats vont s'emparer de la chanson. On la retrouve pendant la guerre de 1870. Les soldats la chantaient pour se motiver, avant d'aller se battre contre la Prusse.""Quinquin" vient du flamand "kind-kind" qui veut dire "petit-petit"", expliquait à France 3 Simons, comédien patoisant en 1972. On traduit plus communément "Le p"tit quinquin" par "Le petit enfant".La mélodie du "P'tit quinquin" est régulièrement sonné toutes les heures par lede la Chambre de commerce de Lille. Elle est aussi jouée par d'autre beffrois comme à Béthune."Le P’tit Quinquin" est représenté sous la forme d'une statue réalisée par Eugène Déplechin, au pied du monument à Alexandre Desrousseaux inauguré en 1902. L'original de cette statue est à l'hôtel de ville de Lille. Sa réplique, plus connue, est visible au centre-ville de Lille, square Foch, à quelques pas de la Grand’Place. On l'appelle souvent le square du "P'tit quinquin"."Le lien affectif est très fort entre le Lillois et le monument du P'tit Quinquin", affirmait en 2009 Dominique Plancke, conseiller municipal délégué au patrimoine.Voilà qui donne une idée de l'importance de cette chanson dans le patrimoine français. En octobre 1953,. Il ont chanté "Le p'tit quinquin" avec le fils du compositeur Desrousseaux et Line Renaud.cette semaine-là, faisait la "une" du magazine Point de vue. Dans ses bras, un enfant et ce titre "Le p'tit quinquin a 100 ans. Line Renaud l'a chanté à l'Elysée."En 1892,meurt. La foule vient assister aux funérailles de cet auteur-compositeur devenu célèbre. En guise de marche funèbre, la foule entonne...! La chanson avait été transcrite en mode mineur avec un accord final sur la tierce par le chef de musique des Canonniers de Lille.