Les 10 kilomètres de Clairmarais, première course organisée en France depuis le déconfinement

Une course limitée à 350 coureurs

À ce sujet, la rédaction vous recommande Près d'Amiens, comment un club de foot amateur s'est adapté pour que les jeunes puissent reprendre l'entraînement

À ce sujet, la rédaction vous recommande Déconfinement : à Dunkerque, la ville propose des séances gratuites de sport pour "renouer le lien social"

Malgré la situation sanitaire, l'Athletic Club Audomarois a réussi à maintenir les 10 kilomètres de Clairmarais. Un exploit car elle serait la première course à être organisée au niveau national selon le club."On a mis en place des consignes sanitaires strictes avec le port du masque obligatoire au départ et à l'arrivée de la course, des départs décalés, en groupe de dix, l'absence de ravitaillement collectif et un itinéraire réservé aux coureurs et aux officiels", précise Jean-Pierre Wattel, président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France et de l'Athletic Club Audomarois.Une organisation pas si compliquée à mettre en oeuvre selon ses dires : "Les deux municipalités d'Arques et de Clairmarais nous ont aidés et les coureurs ont vraiment respecté les consignes", estime le président.Ils étaient 350 à s'être présentés sur la ligne de départ de la course. "On a dû limiter. On aurait pu ouvrir à deux/trois fois plus de coureurs mais on voulait tester l'événement en respectant des règles sanitaires strictes.""On espère ouvrir la voie", admet Jean-Pierre Wattel en attendant les championnats de France des 10 kilomètres qui auront lieu à Saint-Omer le 4 octobre.