10 photos du Nord Pas-de-Calais en octobre-novembre 1918

Calais annonce l'armistice

Affiche annonçant l'armistice aux Calaisiens le 11 novembre 1918

Lille libérée, le 7 octobre 1918

Seclin, la collégiale Saint-Piat en ruines



Cambrai en ruines

Douai en ruines



Caudry libérée par les Britanniques

Le Cateau : le retour chez soi



Arras à reconstruire

L'affiche annonçant l'armistice aux Calaisiens le 11 novembre 1918 : "Célébrons avec calme et dignité la victoire qui assure définitivement l'avenir de notre Patrie".En 1918, la ligne de front est progressivement repoussée vers le nord-est, avec une accélération en octobre et novembre : la retraite des Allemands permet de libérer Lens et Armentières début octobre, puis Douai et Lille à la mi-octobre, Valenciennes et Cambrai début novembre, et enfin Maubeuge le 9 novembre.Lille, le 17 Octobre 1918. Le General Sir William Birdwood est reçu par la maire de Lille sur la Grand Place. La musique militaire anglaise descend la rue Nationale où une foule en liesse de 10 000 personnes chante la Marseillaise et accueille les Tommies avec des baisers, des gaufres et du café. Une libération vécue comme une délivrance après les années terribles d'occupation.Une photo de la collégiale Saint Piat prise en octobre 1918.La 1re Armée canadienne pénètre dans ce qui était autrefois la ville de Cambrai pendant la Première Guerre mondiale, le 9 octobre 1918.Munitions allemandes abandonnées près de Cambrai, Première Guerre mondiale.En photo, les dommages causés à l'intérieur de l'église de Douai. Les Britanniques libèrent Douai, occupée par les Allemands depuis 1914, le 17 octobre 1918.Les habitants de Caudry viennent chercher de la nourriture auprès de l'armée britannique.Sur cette photo, un soldat britannique aide une femme à retourner dans son village situé entre Le Cateau et Cambrai, en 1918. L'avancée alliée de l'été et de l'automne de 1918 permit aux gens de rentrer chez eux.Les maisons de ville de style flamand-baroque construites aux XVIIe et XVIIIe siècles, à l'origine en bois, ont été détruites Après la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart des maisons en rangée ont été gravement endommagées et ont dû être lourdement restaurées. Elles ont été reconstruites en briques.