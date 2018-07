Coupe du monde : 10 tweets qui nous font rire avant France-Belgique, la demi-finale entre voisins

La photo la plus symbolique

La fête de voisins.

La plus belle illustration à Comines.

⁦@NordEclairWeb⁩ #FRABEL pic.twitter.com/0pj2REHWq4 — Lionel Gougelot (@Lgougelot) 9 juillet 2018

On commence avec une photo plus symbolique que comique. Prise à Comines (Belgique et Nord), elle parle parfaitement du "match des voisins".

Et voici la version moins angélique :



"Rien à perdre"

Un détournement de "Rien à déclarer", le film de Dany Boon sur une frontière franco-belge au temps des douanes. L'une des photos les plus détournées du moment (ici avec Griezmann et Poelvoorde).



Et voici l'extrait du film le plus tweeté ces dernières heures : une "scène de ménage" entre douaniers français et belges.



Les belges et les français entre eux sur Twitter depuis qu’on sait que ça sera France - Belgique en demie #FRABEL pic.twitter.com/U8W7VWWMdT — Julia Pirdzaska (@JuliaPirdzaska) 8 juillet 2018



Coq, diables et frites

#FRABEL courage amis français ;-) Ce n'est qu'un dur moment à passer pic.twitter.com/1TWru2EMbe — Christophe Lombart (@SpasmeSEO) 8 juillet 2018

Le coq va avoir une grosse envie de frites ce mardi ;-) #FRABEL pic.twitter.com/QGLgfhCafY — Jean-Seb Desmarets (@_JeanSeb_) 8 juillet 2018



Vin vs bière



Deschamps pis

A Ypres, une insolite collection de soutien-gorge rouge-jaunes-noirs

Tintin vs Asterix



Peur de Mbappé ?

Perles rares de Belgique Crédit : @Vincent Nols



PSG connection

Bon les copains... vous êtes prêts? Il est grand temps de passer aux choses sérieuses #TÔTOUTARDCADEVAITARRIVER #ICICESTPARIS #MAISWEAREBELGIUMQUANDMEME pic.twitter.com/bVlrZ4MfCb — Thomas Meunier (@ThomMills) 9 juillet 2018



L'agent Verhaeghen chambre les Français

Pablo Andres Bon les français, vous voulez gagner la coupe ? Avant il va falloir nous battre hein

Le diable va-t-il manger le coq ou le coq va-t-il manger la frite ?Jeux de mots et clichés.L'étrange croisement entre le Manneken Pis, monument national belge et Didier Deschamps, monument national français.Une déco très originale dans cette ville flamande proche de la frontière.Les unes de l'Equipe et du JDD ce dimanche ont marqué les esprits. Dans les deux pays.Les Belges ont bien noté que Kylian Mbappé allait très vite...Thomas Meunier, défenseur du PSG et de l'équipe belge (suspendu pour la demi-finale), a gentiment interpellé ses coéquipiers français (Alphonse Areola, Presnel Kimpembé et Kylian Mbappé) : "Ici c'est c'est Paris mais We are belgium quand même"...On termine avec Pablo Andres, humoriste bruxellois qui chronique chaque jour la Coupe du monde sur la RTBF. Quand il s'en prend aux Français, ça pique...​​​​​​​​​​​​​​