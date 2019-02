1,3 million d'habitants des Hauts-de-France vont passer du “gaz B“ au ”gaz H” : ce que ça change pour vous

Gaz B, gaz H, c'est quoi ?

Qui est concerné ?

© GRT Gaz

Que va-t-il se passer ?

Cambrai Emmanuelle Wargon interrogée sur la conversion du gaz B au gaz H

Devrai-je changer ma chaudière à mes frais ?

4 000 € pour le remplacement d'une chaudière à gaz murale d'une puissance inférieure à 70 kilowatts ;

pour le remplacement d'une chaudière à gaz murale d'une puissance inférieure à 70 kilowatts ; 5 000 € pour le remplacement d'une chaudière à gaz au sol d'une puissance inférieure à 70 kilowatts ;

pour le remplacement d'une chaudière à gaz au sol d'une puissance inférieure à 70 kilowatts ; 1 000 € pour le remplacement d'un radiateur à gaz ;

pour le remplacement d'un radiateur à gaz ; 5 000 € pour le remplacement d'un poêle ou d'un insert à gaz ;

pour le remplacement d'un poêle ou d'un insert à gaz ; 1 200 € pour le remplacement d'un appareil à gaz fournissant de l'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure à 70 kilowatts.

La secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon est ce jeudi à Arras et à Cambrai dans le cadre du remplacement à venir du gaz dans les Hauts-de-France. Au total,qui vont passer, d'ici 2029, au gaz H.Jusqu'à présent, la région était fournie en "gaz B" (pour), un gaz naturel venu des. Riche en azote, il n'avait pas tout à fait les mêmes propriétés que le "gaz H" (pourqui alimente déjà le reste de la France et qui vient, lui, de pays comme laLe problème, c'est que le gisement néerlandais du "gaz B" s'épuise, d'où le changement de fournisseur à venir. Les Hauts-de-France vont ainsi être harmonisés avec le reste du pays.Selon les chiffres gouvernementaux, 1,3 million de personnes sont concernées dans les Hauts-de-France, sur un total de, soit à peu prèsSi l'on en croit la carte de GRT Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz, les zones le Nord et le Pas-de-Calais sont un peu plus concernés que la Picardie : c'est notamment le cas de la métropole de, de, du, du, du, mais aussi d'une partie de la Somme et de l'Aisne, autour deAilleurs, dans leet les, dans ledans, les deux réseaux coexistent déjà.Interrogée en duplex de Cambrai, en pleine visite d'un centre de formation pour les artisans qui opèreront sur les nouvelles chaudières, la secrétaire d'État à la Transition énergétique Emmanuel Wargon indique que pour les Nordistes concernés, "il va falloir qu'un technicien passe".Ce technicien devra alors "adapter le compteur de gaz, potentiellement adapter la chaudière, et dans un petit nombre de cas, pour de très très vieilles chaudières, signaler qu'il faut la remplacer".Elle précise que ces cas sont évalués à 3%, 5% maximum" des chaudières. Cela représenteSi vous faites partie de ces quelques dizaines de Nordistes "forcés" de changer de chaudière, la secrétaire d'État a indiqué que des aides venaient d'être publiées au Journal officiel . On peut notamment y lire que ces aides sont limitées à :En revanche, Emmanuel Wargon a rappelé que "quand un technicien vient adapter le compteur ou la chaudière, il n'y aura pas d'avance à faire, c'est vraiment pris en charge par GRDF." La très grande majorité des personnes concernées