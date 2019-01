#LaDernièreVague : Indochine / dernier concert du #13Tour, le samedi 22 juin au @StadePM de Lille ! Mise en vente exclusive les 30 et 31 janvier 10h @Fnac et @Fnacspectacles + sur les autres réseaux le 1er février à 10h pic.twitter.com/g37NJuQkN7 — Indochine (@indochinetwitt) 24 janvier 2019

Indochine - La Vie est Belle, live 13 Tour

va clore une tournée fleuve dans le Nord, le, aude Villeneuve d'Ascq. Le groupe l'annoncé ce jeudi 24 janvier sur les réseaux sociaux. Les places seront mises en vente les 30, 31 janvier et 1er février.et sa bande ont mulitplié les dates, lors de leur "", entre février et décembre 2018, et c'est donc à Pierre-Mauroy qu'ils donnent un dernier rendez-vous à leurs fans pour cette "".Indochine avait fait monter le suspense ces derniers jours sur ses réseaux sociaux avant l'annonce de cette dernière date, en publiant "22", "06" et "19", comme 22 juin 2019.