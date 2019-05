La 14 ème édition du festival de musique classique Musica Nigella débute le 22 mai dans le Montreuillois

Aller à la rencontre de tous les publics

Festival Musica Nigella en mai 2015

Concert en plein air - France 3 Côte d'Opale Delphine Dubourg/ Guy Hayaert/ François Lefébure

Takénori Némoto chef d'orchestre et directeur artistique du festival Musica Nigella / © Jean-Baptiste Millot



Soixante artistes

3 000 spectateurs chaque année

Orphée et Eurydice à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil en 2018 / © Jean-François Tourniquet

Berlioz, Chopin, Ravel ou Prokofiev, le programme du festival Musica Nigella s'annonce éclectique et alléchant. Une 14ème édition qui s'achèvera le 2 juin à Tigny-Noyelle (Pas-de-Calais), dans la commune où le premier spectacle a été donné en 2006 : "Tout un symbole, et la notion de racines prend toute sa dimension", s'enthousiasme Olivier Carreau, le président du festival.Si la musique classique est proposée au théâtre de Montreuil-sur-Mer, elle est jouée aussi dans lieux plus inhabituels : l'hôtel de ville du Touquet, le musée de Berck ou à la médiathèque de Rang-du-Fliers. Car l'un des objectifs de cette manifestation c'est bien d'aller vers tous les publics, et dans de toutes petites communes comme Longvilliers ou Bernieulles. De l'avis de son président, cette édition s'annonce comme un grand cru: "Hamlet, le 1er juin à Montreuil-sur-Mer sera l'un des moments forts. Les racines françaises de l'opéra".A la direction artistique de Musica Nigella, Takénori Némoto, chef d'orchestre japonais. C'est lui qui propose chaque année à une soixantaine d'artistes professionnels de se produire dans ce territoire des Hauts-de-France. C'est lui également qui dirige l'ensemble Musica Nigella, composé d’artistes issus des plus grandes formations européennes et crée en 2010.Au fil des années, le festival a su trouver son public, trois mille spectateurs sur une douzaine de jours mais pour Olivier Carreau le plus important est ailleurs : "la qualité d'un festival ne dépend pas du nombre de spectateurs car bon nombre de gens ne savent pas que cette manifestation existe. Il faut que nous continuions à nous faire connaître. Avec le festival des Malins Plaisirs (festival estival de théâtre dans le Montreuillois), nous sommes les seuls à aller dans de tous petits villages. Et tout cela ne se ferait pas non plus sans la participation d'un vingtaine de bénévoles".Et pour attirer un public encore plus large, l'édition 2020 proposera des concerts à l'université du littoral à Boulogne-sur-Mer. De nouvelles racines ....Pour plus d'informations cliquez ici