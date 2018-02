1/4 de finale de Coupe de France : Les Herbiers-RC Lens et Chambly-Strasbourg ou Grenoble

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu ce jeudi soir en direct dans "Tout le sport" sur France 3. Chambly, petit poucet de National, rencontrera Grenoble ou Strasbourg, e,n fonction du résultat du match de ce jeudi soir. Si c'est Strasbourg, ce sera à Chambly. "On préférerait Strasbourg?. Grenoble est dans notre championnat...", a indiqué en direct le président du club picard.



De son côté, le RC Lens, seule équipe de Ligue 2 encore en lice, jouera contre Les Herbiers, club de National. Le match se jouera en Vendée.Un tirage a-priori abordable pour les Lensois.



Les quarts de finale de la Coupe de France auront lieu les 27 et 28 février. On ignore pour l'instant si ces matchs seront diffusés en direct sur France télévisions.