14 JUILLET. Julien Clerc, Black M, Jenifer, The Avener... Découvrez les concerts gratuits dans le Nord Pas-de-Calais

C'est un rituel, une tradition dans la région. 14 juillet : ses bals, ses défilés et ses concerts gratuits. Offerts par les municipalités. Cette année encore, plusieurs artistes s'aventurent le Nord et le Pas-de-Calais pour célébrer la fête nationale sur une scène. Une fête qui va s'étaler du 12 au 15 juillet.



Il y a un peu de tout. Des vedettes de la variété française : Julien Clerc, Jenifer... Des incontournables du moment : The Avener, Ofenbach, Black M, Slimane... Des anciennes gloires des années 80 : Gilbert Montagné, Partenaire particulier, Bibie, Boris...



A noter qu'on retrouve certains artistes à de multiples endroits selon les jours : Jean-Luc Lahaye, Patrick Sébastien... Hélène Ségara en profite carrément pour faire une mini-tournée dans le Nord Pas-de-Calais : Pont-A-Marcq, Orchies, Marly, Douchy-les-Mines, Billy-Montigny, et Bruay-sur-l'Escaut !



14 juillet 2019 : les concerts gratuits dans le Nord et le Pas-de-Calais



Si vous connaissez d'autres concerts gratuits organisés les 12, 13, 14 et 15 juillet 2019, n'hésitez pas à nous les signaler par mail à france3nordpasdecalais@gmail.com



12 juillet

Hénin-Beaumont : Jenifer à 20 h 30 sur la place de la République

Pont-à-Marcq : Hélène Segara à 20h.

Lumbres : Pauline Ester, Bibie, Partenaire Particulier, Jackie Quartz, Sacha de Début de soirée, à 20 h 30, place Jean-Jaurès.

Vermelles : Joyce Jonathan et Amine à19 h, stade Roger-Mercier.



13 juillet

Béthune : Slimane, Chimène Badi, Nehuda, Cage, T2r, Jayan, Ted morris / Antoine Foster , place de la communication à 19h30.

Marly : Andrew (sosie officiel de Stromae), Johnny Halloway (sosie de Johnny Hallyday), Amine, Hélène Ségara, Boris .

Marcq-en-Baroeul : Julien Clerc 19h à l'hippodrome.

La Madeleine : Gilbert Montagné à 20h place des Fusillés et Déportés.

Saint-Amand-les-Eaux : Dany Brillant à 20h 20 h 30 au parc de la Scarpe.

Orchies : Hélène Ségara à 20h

Halluin : Eve Angéli et Lââm au Jardin de la Paix à partir de 20 h 30.

Noyelles-Godault : Zouk Machine, à 20h30 au stade Coubertin.

Barlin : Jean-Luc Lahaye à partir de 20 h au Parc de la Fossette. Avec aussi Julie Piétri, Sacha de Début de soirée, Jakie Quartz, Richard Sanderson, Sabine Paturel, Bibie, Paulie Ester, Ivanov et Thierry Pastor.

Loos : Julie Piétri et Jean-Pierre Mader à partir de 20 h 30 au château de La Pierrette.

Wavrin : Collectif métissé à 20 h 30, à la salle polyvalente

Saint-Martin-Boulogne : Boris, Yannick, Charly et Lulu à 21 h, salle Giraux-Sannier.

Billy-Berclau : Jean-Luc Lahaye, The Voice Family et Sevy à l’Espace Mitterrand, samedi 13 juillet, dès 20 h 30.

Onnaing : Patrick Sébastien à 20h au stade Cliquet.

Trith-Saint-Léger : Black M place Roger-Salengro à 22 h 15.

Arras : Alain Llorca, chanteur-bassiste du groupe Gold, place de l’ancien Rivage à 20h

14 juillet



Béthune : The Avener, Feder, Ofenbach, Sound of legend, Major son, Aslove sur la Grand'Place à partir de 19h.

Valenciennes : Zaz à 20 h 15 au niveau du Parking Lacuzon.

Douchy-les-Mines : Hélène Ségara, à 16h.

Billy-Montigny : Hélène Ségara à 21h.

Liévin : Manau à 20h au Jardin Public Jules Bédart.

Petite-Forêt : Chantal Goya à 20h, place Paul Vaillant.

Wattrelos : Stone à 15 h 30, parc du Lion.

Lys-lez-Lannoy : Louis Delort, 20 h 45, espace Culturel Agora - Maurice-Codron.

Courcelles-lès-Lens : Philippe Lavil au COSEC Carpentier, à 14 h 30.

Lens : DJ Arnaud Thirard, Alain Llorca, du groupe Gold, et Johnny Story, sur le parking du stade Bollaert-Delelis à 20h.

Libercourt : Zouk Machine, Sloane, et Richard Sanderson, à 20 h 45, rue Saint-Ghislain.

Sallaumines : François Valéry et Tydiaz à 20 h, place Lecomte.

Vendin-le-Vieil : Collectif Métissé, Partenaire Particulier, Zouk Machine, DJ MCB à 14 h, aire de loisirs des Faitelles.

Anzin : Patrick Sébastien à 20 h, place Roger-Salengro.

Raismes : Keen’V à 20 h, Grand-Place.

Fenain : Émile et Images à 17h30.

Douvrin : Charly et Lulu, avec Yannick, Boris, Générations Tubes 90 à 20 h 30, place Saint-Augustin.



15 juillet

Bruay-sur-l'Escaut : Hélène Ségara, à 20h.