14 JUILLET. Restrictions sur la vente d'alcool, de carburant et les feux d'artifice dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dans le Nord :

Pour le bon déroulement des festivités du 14 juillet, le préfet arrête une série de mesures préventives, dans le Nord concernant les boissons alcoolisées, les contenants en verre ou en métal, les artifices de divertissement et le carburant à emporter, du 13 au 15 juillet.

Dans le Pas-de-Calais :

depuis vendredi 20h jusqu'à lundi 8h, la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite, de même que la consommation et la détention d'alcool sur la voie publique. Il est également interdit de consommer ou détenir, sur la voie publique, des boissons contenues dans un récipient en verre ou en métal.: depuis vendredi 20h jusqu'à lundi 8h, la vente et l'achat de carburant à emporter sont interdits.: le maniement d'artifices de divertissement des groupes C2 à C4 (ou K2 à K4), par des non-professionnels, est interdit sur la voie publique samedi et dimanche.la détention et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites entre 22h et 6h, les nuits du samedi à dimanche et dedimanche à lundi.la vente, le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques des catégories F2 à F4, C2 à C4 et des articles pyrotechniques des catégories T1 et T2, sont interdits - pour les non-professionnels - depuis vendredi, 18h, jusqu'à lundi 8h.