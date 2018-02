Jusqu'à 15 cm de neige attendus dans l'Oise et l'Aisne

Un centre dépressionnaire actuellement sur le sud de la Loire fait remonter vers la Picardie une perturbation. Elle passera sur l'Oise et l'Aisne en début de soirée et y restera jusqu'à mercredi matin. Les chutes de neige qui ont touché la Picardie ce mardi reprendront dans la soirée. Elles seront plutôt faibles, quoique par moments plus soutenues, mais cette fois-ci, il neigera davantage en continu, surtout pendant la nuit.Dans l'Oise et l'Aisne, il faut s'attendre à une couche blanche de 3 à 10 cm. Jusqu'à 15 cm sont prévus sur le sud de l'Aisne et le sud-est de l'Oise, sur un axe situé entre Senlis et Château-Thierry.La vigilance orange à la neige et au verglas pour ces deux départements s'applique jusqu'à mercredi matin 6h.La perturbation ne montera pas beaucoup plus haut mais pourra déborder sur l'est de la Somme et le sud du Nord qui ne seront impactés que par 2 à 5 cm de neige seulement.Les températures ne tomberont pas en dessous de -2 à -4°. Mais il fera suffisamment froid pour la neige tienne au sol.Les flocons vont diminuer en fin de nuit en même temps que la perturbation quittera progressivement la Picardie. Quelques chutes de neiges vont traîner encore mercredi matin mais cet épisode sera plus insignifiant et éparse que mardi. Les températures iront de 0 à -4° d'est en ouest de la Picardie.