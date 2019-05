Découvrez 15 monuments insolites du Nord et du Pas-de-Calais

Une tour Eiffel à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

Une statue avec 4 Jésus à Bersée (Nord)

Un Manneken Pis à Broxeele (Nord)

Une statue de la Liberté à Cambrin (Pas-de-Calais)

Un château taillé dans une haie à Ecques

Un blockhaus recouvert de miroirs à Leffrincoucke (Nord)

Un autre blockhaus recouvert de miroirs à Leffrincoucke (Nord)

Une statue de "Jésus en robe" à Wissant (Pas-de-Calais)

Une tour penchée à Oye-plage

Bizarres, drôles, loufoques, originaux... Voici une série de monuments du Nord et du Pas-de-Calais qui intriguent, attirent l'oeil ou posent question.Le Nord et le Pas-de-Calais comme on les voit rarement. Des recoins de Sebourg à Lille en passant par Ecques, Broxeele ou Herzeele. Un choix complètement subjectif et que vous pouvez nous aider à compléter.Cette liste n'aurait pas été possible sans le précieux et précis travail de la page Facebook "Les plus beaux villages des Hauts-de-France" . Si vous aimez la région et son patrimoine, si vous aimez les belles photos, abonnez-vous à cette page.Elle est plus petite que la Parisienne (9 mètres de hauteur contre 324 mètres pour la vraie) mais c'est un monument "remarquable" du bassin minier. On doit cette présence insolite à un café ouvert au printemps de 1889 à Sains-en-Gohelle au moment même où la tour Eiffel était inaugurée à Paris. Ce café a disparu mais la référence parisienne est restée via ce rond-point.Ce monument étrange est appellé "Quatre Bons Dieux de la Carcasse". Il a été édifié après la Révolution française par les frères Ricourt, fils d’une famille aisée de cultivateurs."Suspectés de sympathies contre-révolutionnaires, ils furent arrêtés mais réussirent à fuir, puis à quitter la France, explique la mairie de Bersée. A leur retour, ils firent ériger quatre crucifix adossés, accomplissant ainsi le voeu qu’ils avaient formé d’élever un monument à la gloire du Christ, s’ils revenaient vivants de leur exil."Une copie du Manneken Pis de Bruxelles dans ce village du Nord quasiment homonyme de la capitale de la Belgique. C'est une copie officielle offerte par la capitale belge en 1979 car les deux villes ont une étymologie commune. Bruxelles et Broxeele sont même jumelées depuis 1981.Une réplique de la célèbre statue new-yorkaise dans le Pas-de-Calais. Elle a été édifiée en 1926 à Cambrin, en souvenir des 26 enfants de la commune morts pour la France pendant la Grande Guerre.Un château de verdure entretenu depuis des années par un retraité. Une topiaire étonnante de la taille d'une maison.Un blockhaus patiemment recouvert de miroirs par l'artiste Anonyme en 2015. Intitulé "Réfléchir", il est devenu un des monuments les plus photographiés de la Côte d'Opale. De nombreux clips y ont été tournés.Un 2ème blockhaus pas entièrement recouvert de miroirs mais simplement de lettres géantes sur 3 faces. C'est l'artiste "Anonyme" qui a réalisé cette deuxième oeuvre, à quelques dizaines de mètres du "blockhaus miroir". Il est intitulé "Résister". C'est le plus haut de la batterie de Zuydcoote-Leffrinckoucke​​​​.Un hérésie ? A première vue, cette statue de l'église Saint-Nicolas de Wissant ressemble à un Jésus en robe. On l'appelle la "Sainte barbue" car en fait, il s'agit du portrait de Sainte Wilgeforte, une martyre qui aurait vu sa barbe pousser afin de repousser un prétendant, selon la légende.



Un blockhaus en forme de clocher censé dissimuler une batterie d'artillerie. Construit par les Allemands en 1942, ils y avaient même mis des vitraux et une croix au sommet pour que l'illusion soit (presque) parfaite. Elle est penchée parce qu'ils ont essayé en vain de la faire sauter au moment de fuir.



Un clocher tors à Verchin (Pas-de-Calais)

Le rond-point de la 2CV à Sin-le-Noble (Nord)

Une maison haute rue de Gand à Lille (Nord)

Une tombe en forme d'autobus à Sebourg (Nord)

Une chapelle inclinée à Sercus (Nord)

Une église du XVIIème siècle au clocher tors dans le Pas-de-Calais. Cela serait dû au bois vert qui s'est vrillé en séchant durant les premières années, lui donnant cet air « tordu ».Un rond-point aménagé en l'honneur de Pierre Boulanger, né à Sin-le-Noble en 1885 (il y a vécu jusqu'à ses 18 ans). Il est l'un des concepteurs de la 2 CV, voiture mythique de Citroën.Une maison étroite et plus haute que les autres, rue de Gand à Lille. Et en plus, elle penche !C'est la sépulture de la famille Delattre, fondatrice en 1920 de la Société des autobus de Valenciennes.Profondément croyants et pratiquants mais un peu superstitieux, les paysans flamands élevaient partout des chapelles et des calvaires. La chapelle Notre Dame de la Consolation est l'un de celles-là. C'est une chapelle tordue, construite bizarrement.