16es de finale de la Coupe de la Ligue : Amiens reçoit Angers, Lens se déplace à Nîmes

Le tirage complet

FC Nantes - Paris FC

FC Metz - Stade Brestois

AS Monaco - Olympique de Marseille

Stade de Reims - Bourg-en-Bresse 01

Montpellier - AS Nancy-Lorraine

Le Mans - OGC Nice

Nîmes Olympique - RC Lens

Girondins de Bordeaux - Dijon FC

Amiens SC - Angers SCO

Chamois Niortais - Toulouse FC



Dernière édition de la Coupe de la Ligue

Les résultats des tirages au sort des 16es de finale de la Coupe de la Ligue sont tombés. Ils marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 non engagés dans les compétitions européennes.Si Amiens (L1) joue à domicile face à Angers (L1), le RC Lens (L2) devra effectuer le déplacement à Nîmes (L1). Les matchs se joueront les 29 et 30 octobre prochains.Pour le moment, 14 clubs de Ligue 1 font leur entrée lors de ces 16es de finale. Les six autres - qui disputent les compétitions européennes comme le LOSC - se joindront aux 8es de finale les 17 et 18 décembre.Snobée par les diffuseurs télévisés, la Coupe de la Ligue, inaugurée en 1994, s'arrêtera dès la saison prochaine. La décision a été validée par le conseil d'administration puis l'assemblée générale de la LFP qui "ont décidé de suspendre l'organisation de la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020."La LFP se réserve cependant le droit de relancer cette compétition ultérieurement. En attendant, le clap de fin est prévu le 4 avril 2020 lors de la finale qui aura lieu au Stade de France.