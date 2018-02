17 bières des Hauts-de-France médaillées au Concours général agricole

Les brasseurs de Hauts-de-France ont récolté lundi 17 des 114 médailles décernées lundi par le jury du Concours général agricole. Une moisson plus riche que l'an dernier, où nos bières régionales avaient raflé un total de 12 récompenses.



Le concours général agricole c'est quoi ? Un concours avec un jury qui récompense chaque année, lors du selon de l'agriculture, les bons produits issus du savoir-faire français. Ce "label" est surtout connu pour les vins mais il récompenses de nombreux types de produits issus de l'agriculture. Il est organisé sous l'égide du ministère de l'agriculture.



Les produits récompensés se voient obtenir le droit d'accoler un petit macaron "Médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze". C'est souvent un argument marketing qui permet aux brasseries de faire connaître leur marque et développer leur production.



Deux bières en or

Deux bières de la région ont cette année obtenu la médaille d'or. La Brasserie Malécot à Armentières obtient cette récompense pour Léonce d'Armentières Triple, une bière blonde qui a la particularité d'être confectionnée dans un atelier pour personnes handicapées. Un beau coup de projecteur pour ce projet unique né en 2015. L'autre médaille d'or revient à la Brasserie du pays flamand à Blarinhem, plus habitué à être récompensée Dans le palmarès, on retrouve d'autres habitués comme la Brasserie Duyck à Jenlain, Moulins d'Ascq, Les 3 brasseurs ou La Goudale à Arques. Le palmarès complet et détaillé est ici