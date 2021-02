-18°C ressentis à Lille, -15°C à Boulogne-sur-Mer : le Nord et le Pas-de-Calais basculent en alerte "grand froid"

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la vague de froid en provenance des pays scandinaves s’installe. Les préfectures des deux départements viennent d’activer le niveau 2 du plan "grand froid". D'après les prévisionnistes, cet épisode pourrait durer au moins quinze jours. On fait le point.

De mémoire de prévisionniste météo, il faut remonter quasiment 10 années en arrière pour atteindre les températures négatives prévues dans le Nord et le Pas-de-Calais ces prochains jours : -7°C relevés sous abri à Lille mardi 9 février, -5°C sur le littoral… Et des ressentis qui donnent des frissons : jusqu’à -18°C à Lille avec un vent à 30 km/heure ou encore - 15°C à Boulogne-sur-Mer…

Vous l’aurez compris, il va faire froid, très froid. "C’est clairement le froid le plus intense depuis le début de l’hiver", résume Patrick Marlière d’Agate Météo. En cause, l’air froid arrivant des pays scandinaves qui s’engouffre, via la Belgique, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

"Le froid va s’installer à partir de mardi 9 février, et ça va au moins durer jusqu’à dimanche. De mercredi 10 à samedi 13, le temps sera froid et sec. À partir de dimanche, les nuages reviennent un peu et il sera possible de retrouver des épisodes neigeux dès la semaine prochaine".

Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange "grand froid"

Conséquence directe de ces prévisions, Météo France vient de placer le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange"grand froid", dès ce lundi 8 février 17 heures et au moins jusqu'au mardi 9 février, 16 heures. Ce basculement s'explique par les températures prévues qui devraient atteindre des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières. À titre d’exemple, la moyenne de température enregistrée pour un mois de février à Lille est de 3°C. Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais annoncent en parallèle l'activation du niveau 2 du plan "grand froid".

#MétéoFrance a placé le département du #Nord en #VigilanceOrange #GrandFroid à compter de ce 08/02, 17h au 09/02, 16h.

Les températures pourront être de l’ordre de -5 à -7, et en ressenti de -14 à -16.

Soyez vigilants. pic.twitter.com/vceUNSWuCN — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 8, 2021

Ce week-end déjà, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais avaient annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de place d’hébergement d’urgence, notamment pour les migrants présents sur le littoral, afin de "s’assurer que l’ensemble des personnes sans domicile fixe volontaires puissent bénéficier d’une prise en charge" indiquait alors le préfet du Nord.

Ce lundi 8 février, 70 places d’hébergement d'urgence supplémentaires sont ouvertes dans l’ensemble du département du Pas-de-Calais. Dans le Nord, 90 places sont ouvertes dans des hôtels à Roubaix et Tourcoing, mais également de nouvelles places à Hazebrouck, Dunkerque, Douai et Valenciennes.

Dans les deux départements, un renfort du numéro 115 et des équipes du SAMU est mis en place et les maraudes sociales vont être intensifiées en journée comme en soirée. Les accueils de jour seront également ouverts plus longtemps.

#MétéoFrance a placé le département du #PasDeCalais en vigilance orange #GrandFroid.



Cet épisode de froid nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes en situation de précarité.



Si vous rencontrez quelqu'un en difficulté, composez le 1⃣1⃣5⃣. pic.twitter.com/np3fUlGcrB — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) February 8, 2021

Le préfet du Nord rappelle enfin que "si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, appelez le 15".

Va-t-on battre des records de température négative ?

Cette vague de froid, bien qu'exceptionnelle, diffère des derniers épisodes de grand froid enregistrés dans la région.

En février 2012 par exemple, la vague de froid avait également traversé nos deux départements, et les températures étaient encore plus impressionnantes. "Il faisait plus froid que ce qui est prévu cette semaine, mais ça a duré moins longtemps, explique Patrick Marlière. Ça avait duré 12 jours en février 2012 : les températures étaient plus basses mais on repassait positif presque tous les après-midis."

Or, aucun dégel n’est prévu avant samedi 13 février 2021, rapporte-t-il. Comprenez donc que la température ne devrait pas dépasser les 0 degrés pendant plusieurs jours d’affilée.