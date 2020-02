“1917”, le film de Sam Mendes dont l'histoire se passe dans le Pas-de-Calais récompensé par 7 Bafta

La bande-annonce de "1917"



Un film qui n'a pas été tourné chez nous

A une semaine des Oscars américains, le film d'action historique "1917" de Sam Mendes a triomphé ce dimanche soir à Londres au cours de la cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, battant à plate couture "Joker", un énorme succès au box office qui partait favori.Déjà récompensé aux Golden Globes, nommé dix fois pour les Oscars du 9 février, le film de guerre a remporté sept Bafta, notamment ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Dans ces deux catégories reines, il s'est imposé face à "The Irishman" de Martin Scorsese, "Joker" de Todd Phillips, "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino et "Parasite" de Bong Joon-Ho."Enthousiaste" devant le succès de son film très personnel inspiré des histoires de son grand-père, Sam Mendes a déclaré ressentir "évidemment un plaisir personnel" à ce qu'une "histoire proche de (sa) famille se soit développée et amplifiée" à ce point.L'action de ce film tourné en plan-séquences se déroule dans le Pas-de-Calais entre Écoust, Croisilles, Bapaume et Arras. Il raconte l'histoire du grand-père du réalisateur Sam Mendes. Engagé dans 1’armée britannique, il a été sur le front de l’Ouest (Belgique et Nord Pas-de-Calais). On le suit dans l'urgence de la transmission d'un message capital.Mais le tournage du film n'a pas du tout eu lieu dans la région. Il s’est déroulé exclusivement en Angleterre et en Écosse.