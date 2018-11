1918, la fin des combats

L'Armistice, et après ...



Une émission spéciale

Samedi 3 novembre 15h10

sur France 3 Hauts-de-France

France 3 Grand-Est

France 3 Bourgogne Franche-Comté

On croyait à la dernière guerre, la Der des Ders, en réalité, c'était la défaite de l'humanité - Jean-Yves Le Naour, historien

à Strasbourg, Anne Laure MARIE

à Verdun, Laurent PARISOT

à Reims, Mathieu GUILLEROT

à Notre-Dame de Lorette, Florence MABILLE de PONCHEVILLE

à Thiepval, Jean-Paul DELANCE

à Compiègne Mickael GUIHO dans le wagon de l'Armistice

dans le wagon de l'Armistice à l'arrière loin de la ligne de front à Dijon, Caroline JOURET

Le 11 novembre 1918, sur le front il y a beaucoup de pudeur, il n'y a pas forcément de grandes démonstrations. Il ne faut pas oublier que c'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas encore la paix. On va négocier - Dominique Patinec

1918, la fin des combats... sur la ligne de front Florence Mabille de Poncheville et Béatrix Pau, auteure "le ballet des morts" à Notre-Dame de Lorette sur le thème de la gestion des corps après la Grande Guerre Franck Meyer professeur d'histoire parle du choix du soldat inconnu avec Laurent Parisot à l'Ossuaire de Douaumont Anne-Laure Marie dans le quartier de la Neustadt à Strasbourg, explique comment a été vécu le retour de l'Alsace et de la Moselle avec les 4 cartes d'identité Gilles Vauclair, historien avec Caroline Jouret sur le thème "la démobilisation et la vie qui reprend" Mathieu Guillerot devant la cathédrale intervient sur la reconstruction de la ville de Reims Mickael Guiho dans le wagon de l'Armistice dans la clairière de Compiègne Hervé François Directeur de l'Historial de la Grande Guerre et Jean-Paul Delance au mémorial britannique de Thiepval

Plus de 9 millions de morts et 21 millions de blessés… Le bilan effroyable à l'issue de quatre années de violences, de privations et souffrances. Ce bilan terrible est celui de La Grande Guerre. Le 11 novembre prochain marquera le centenaire de la Grande Guerre.



L'euphorie et la gueule de bois

Le 11 novembre 1918 les Allemands demandent l'armistice après quatre années de guerre. En novembre 1918, les visages sont euphoriques mais la gueule de bois est bien là dans les villes littéralement dévastées. Pour mieux comprendre cent ans après l'Armistice du 11 novembre 1918, les journalistes de France 3 Hauts-de-France, France 3 Gand-Est et France 3 Bourgogne Franche-Comté sont en duplex le long de la ligne de front.