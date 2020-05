1940, la bataille de France au jour le jour : 26 mai, Calais en ruine, l'Opération Dynamo lancée à Dunkerque

Porte sud de la Citadelle de Calais attaquée à 15 heures le 26 mai 1940. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Les remparts de la citadelle de Calais. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Des véhicules détruits et abandonnés à la gare de Calais en mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-23 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Le chaos sur le port de Calais. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-25 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Un train détruit à la gare de Calais. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-24 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Des véhicules détruits derrière les fortifications calaisiennes en mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-08 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Calais en ruine après le siège de mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 183-L13449 / CC-BY-SA 3.0

Si le monument des Sauveteurs en Mer à Calais a survécu aux bombardements de mai 1940, le quartier maritime du Courgain a subi d'importantes destructions. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-10 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Un véhicule britannique pulvérisé en mai 1940. Derrière, des tombes de soldats français. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-09 / Böcker / CC-BY-SA 3.

Des soldats britanniques tués dans Calais (photo prise par les Allemands le 27 mai 1940). / © Bundesarchiv, Bild 146-1971-042-18 / CC-BY-SA 3.0

Un char allemand évacuant des soldats britanniques blessés et capturés à Calais en mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 183-B14898 / CC-BY-SA 3.0

Quelques derniers nids de résistance subsistent encore à Calais. Des soldats britanniques se rendent ici aux Allemands (photo allemande datée de en juin 1940). / © Bundesarchiv, Bild 183-L05174 / CC-BY-SA 3.0

Calais après les combats de mai 1940 (photo prise le 5 juin par les Allemands). / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-16 / Böcker / CC-BY-SA

Des véhicules militaires alliés abandonnés sur le littoral, aux abords de Calais. / © A l'Assaut des Mémoires

Véhicules et canons britanniques laissés sur le littoral calaisien en mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 101I-383-0337-26 / Böcker / CC-BY-SA 3.0

Steenwerck de nos jours. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

La maison Decanter, à Steenwerck, qui servit de poste de commandement à l'Etat-major français en mai 1940. / © Pierre André Leclercq - CC-BY-SA-4.0

Un char belge T-13 B3 capturé par des soldats allemands, près de la frontière avec la France, en mai 1940. / © Bundesarchiv, Bild 101I-127-0362-14 / Gutjahr / CC-BY-SA 3.





Le front de l'Escaut cède face aux offensives allemandes

Construit autour de la tour d’un ancien moulin, ce blockhaus était un bon point d’observation. Il était équipé de 2 canons anti-char et d’une mitrailleuse lourde. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Le blockhaus de la Tour-du-Moulin à Bruille-Saint-Amand. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Le monument en hommage aux morts du 43e régiment de Lille. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Plaque commémorative en hommage aux morts du 43e régiment de Lille. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Les fortifications de Bouchain le long de l'Escaut. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

La Tour d'Ostrevant à Bouchain. / © BERTRAND THERY / FRANCE 3

Monument en hommage au 45e RI à Bouchain. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Valenciennes après les destructions de mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - GOU CP 316

La place d'Armes dévastée en mai 1940 à Valenciennes. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - P-ADELV010

Le fronton de l'Hôtel de Ville de Valenciennes endommagé en mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - P-ADELV003

Débris du fronton de l'Hôtel de Ville de Valenciennes en mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - P-ADELV004

La cloche de l'Hôtel de Ville tombée en mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - P-ADELV005

Le théâtre de Valenciennes détruit en mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes - GOU CP 315

Valenciennes après les destructions de mai 1940. / © Médiathèque Simone Veil de Valenciennes -GOU CP 319

La façade de l'Hôtel de Ville de Valenciennes est l'une des rares survivantes du grand incendie de mai 1940 en centre-ville. / © BERTRAND THERY / FRANCE 3

Le repli vers Dunkerque s'organise

26 mai 1940 : un ancien combattant raconte son repli vers Lille puis Dunkerque

M.Langlart, ancien combattant, témoigne dans le documentaire "Dunkerque 1940" réalisé par Bernard Claeys et diffusé le 28 mai 1978 dans l'émission "Hexagonal, Histoire de France" (FR3).

Le général allemand Erwin Rommel, assis avec ses officiers pendant la campagne de France, en juin 1940. / © Bundesarchiv, Bild 146-1972-045-08 / CC-BY-SA 3.0

Des soldats du 7e GRDI de Saint-Omer en 1940. / © Laurent Soyer

Des soldats du 7e GRDI de Saint-Omer en 1940. / © Laurent Soyer

Automitrailleuse française Panhard 178. Equipée d’un canon de 25mm. Après la guerre, une version armée d’un canon de 47mm sera produite notamment par l’usine Fives-Lille. / © Laurent Soyer

Des soldats du 7e GRDI de Saint-Omer. / © Laurent Soyer

On ne se voyait pas beaucoup avec les Allemands, il n’y a jamais eu de corps à corps. On reculait. Là où on pouvait faire de la résistance on faisait de la résistance. Une heure ou deux, combats à pied. Jérémy Brunet, soldat nordiste.

Juin 1940 : le vétéran nordiste Jérémy Brunet raconte la retraite des troupes françaises de l'Est

Entretien réalisé par Gonzague Vandamme en juin 2010.

L'Opération Dynamo débute officiellement

Le vice-amiral Bertram Ramsay au château de Douvres. / © IWM HU 90020

Le bâteau-hôpital britannique TSS Saint-David, prêt à embarquer des soldats britanniques blessés, le long de la jetée Est à Dunkerque, pendant l'Opération Dynamo. / © IWM HU 73187

Le canal de la Basse Colme entre Bergues et Hondschoote, la limite sud du périmètre de la poche de Dunkerque. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Le canal de la Basse Colme. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3

Des véhicules détruits et abandonnés près d'un canal dans le nord de la France. / © Bundesarchiv, Bild 121-0399 / CC-BY-SA 3.0

Des véhicules détruits et abandonnés le long d'une route du nord de la France. / © Bundesarchiv, Bild 121-0398 / CC-BY-SA 3.0

A Calais, 200 Stukas s’abattent sur la ville et la citadelle où sont retranchés soldats français et belges. Les Allemands passent les canaux et envahissent le nord de la ville.Les points de résistance tombent les uns après les autres. La garnison de la citadelle tient toujours mais toutes les armes automatiques du côté sud de la fortification ont été détruites. A 15h, les Allemands enfoncent la porte sud et escaladent les remparts.A 16h, la garnison à court de munitions se rend. Des groupes de soldats alliés isolés se battront encore jusqu’au lendemain du côté de la gare maritime.Les Français et les Britanniques ont perdu 2000 hommes (300 tués et 1700 blessés) en défendant Calais. Les Allemands comptent 800 soldats tués et 2400 blessés.Grâce à la résistance des garnisons de Boulogne-sur-mer et Calais, ce 26 mai, les Alliés ont déjà eu le temps d’évacuer 27 936 soldats vers l’Angleterre.En ce dimanche, Marc Bloch arrive à Steenwerck, l’Etat-major du groupe d’armées du Nord s’installe dans "une aimable villa claire et de bon ton". "L’étreinte ennemie se faisait de plus en plus impérieuse, le problème commençait à se poser de la destruction, par le feu, des importants dépôts d’essence de Lille".Steenwerck sera le siège des forces françaises du général Blanchard pour coordonner leur repli vers Dunkerque.De l’autre côté de la frontière, le front de la Lys en Belgique est massivement bombardé. Les Allemands veulent en finir avec cette ligne de résistance.L’armée belge lance ses dernières réserves dans la bataille pour colmater les brèches ouvertes près de Gand ou de Courtrai. Les contre-attaques belges repoussent les Allemands partout, mais la fin est proche pour ces troupes à bout de forces.Le long de l’Escaut, entre Saint-Amand-les-Eaux et Fresnes-sur-Escaut, les Allemands attaquent massivement. A 22h30, les Français sont débordés mais parviennent à se replier vers la forêt de Raismes.La division du Nord a bloqué pendant six jours 2 divisions allemandes. Les pertes sont énormes : le 43régiment d’infanterie de Lille par exemple, a perdu près des deux tiers de ses hommes, tués ou blessés. Un monument commémoratif leur rend hommage près du blockhaus de la Tour-du-Moulin à Bruille-Saint-Amand.A Bouchain, les Allemands attaquent en force, dans la matinée, en longeant la voie ferrée. Les positions françaises tombent les unes après les autres après épuisement de leurs munitions.L’ordre de retrait général est donné à 14h. Les restes du 45régiment d’infanterie réussiront à se replier jusqu’à Lille en toute fin de journée.Les derniers défenseurs cernés dans la Tour d'Ostrevant autour du lieutenant Sabatier se rendront à 15h30.Avec le retrait des troupes françaises de l’Escaut, Valenciennes est prise. Dans cette ville, des fuyards ont commis des pillages quelques jours auparavant. Depuis, le centre-ville est en proie à un incendie monstrueux qui ne sera maîtrisé qu’au bout de 14 jours.Le quartier de l’Hôtel de Ville est complètement en ruine, seule la façade de la Mairie sera sauvée.Le Théâtre et 1160 maisons sont détruits, 300 familles sont sans abri.L’arrêt de l’avancée allemande dans le secteur de Bouchain/Saint-Amand-les-Eaux aura donné près d’une semaine de répit aux troupes alliées qui refluaient vers le littoral pour leur réembarquement.A 13h30, Hitler consent enfin à entendre ses généraux et autorise les divisions Panzer à avancer. L’armée allemande a perdu trois jours et 8 heures. Pendant ce temps, les Alliés ont renforcé leurs positions sur tous les fronts et la Royal Navy a réussi à rassembler une flotte d’évacuation qui se dirige vers Dunkerque.Rommel est le premier à reprendre l’offensive, il attaque près de La Bassée, à Violaines.Les positions britanniques et françaises sont soumises à un violent bombardement. Les Allemands tentent de passer le canal grâce à des péniches coulées mais la tentative échoue. Dans la nuit, les troupes du Génie réussissent à construire un pont de bateaux à Givenchy-lès-La-Bassée. En toute fin de nuit les premiers chars pourront traverser.Des Groupement de reconnaissance de division d’infanterie (GRDI) veillent sur le repli des unités. Les GRDI sont de petites unités d’environ 800 hommes très mobiles. Ils étaient utilisés pour faire de la reconnaissance ou mener des combats d’arrière-garde. Le 7GRPI de Saint-Omer a participé aux combats en Belgique, puis dans l’Avesnois, l’Artois et sur le front de la Lys.Repliés dans la poche de Dunkerque, ces hommes se sont sacrifiés pour couvrir la retraite de leurs camarades. Ils arriveront trop tard pour pouvoir embarquer vers l’Angleterre et seront fait prisonniers le 4 juin.Jérémy Brunet, soldat originaire du Nord, a connu ce type de combats retardataires. Basé près de la frontière du Luxembourg, son GRDI va couvrir la retraite des troupes françaises de l’Est en juin 1940. Son unité dépendait d’un régiment de dragons à cheval."On n’avait pas beaucoup de blindés, juste quelques automitrailleuses, c’est moins épais qu’un blindé, ça n’a pas de chenille mais des pneus comme une voiture", explique-t-il. "On avait des nouveaux fusils de 36 de 7,5 mm de calibre, et puis des mortiers et des canons anti-char. On ne se voyait pas beaucoup (avec les Allemands), il n’y a jamais eu de corps à corps. On reculait. Là où on pouvait faire de la résistance on faisait de la résistance. Une heure ou deux, combats à pied. Puis il fallait repartir, les Allemands avançaient sur les côtés, il ne fallait pas se laisser encercler".Ce 26 mai, 18h57, à Douvres en Angleterre, le vice-amiral britannique Bertram Ramsay lance officiellement l’Opération Dynamo, le feu vert au rembarquement du Corps Expéditionnaire Britannique depuis toutes les plages à l’est de Gravelines et le port de Dunkerque.Les Britanniques établissent un périmètre autour de Dunkerque en utilisant les canaux qui entourent la ville. A partir de ce moment, les soldats britanniques filtrent le flot de soldats et de matériel qui entre dans ce périmètre. Seuls les hommes et les armes légères sont autorisés à franchir les canaux.Les Britanniques ne voulaient pas encombrer les routes du périmètre pour ne pas ralentir les opérations d’embarquement de leurs hommes. Alors de nombreux soldats français doivent abandonner leurs véhicules, blindés, canons et les saborder en arrivant aux abords des canaux.La perte de ces armes lourdes se fera dramatiquement ressentir quand il faudra défendre la poche de Dunkerque...