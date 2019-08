1989 : quand la Belgique inventait la frite à six faces (et se disputait sa paternité entre Flamands et Wallons)

De quand date ce reportage ?

1989 : un Belge invente la frite hexagonale

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Ce reportage a été diffusé le mercredi 16 août 1989 – il y a tout juste trente ans – dans le JT de FR3 Nord Pas-de-Calais.16 août 1989, coup de théâtre dans le milieu de la frite : un inventeur belge annonce une révolution avec la création de la frite hexagonale – à six faces.Les journalistes sont conviés sur la Grande Place de Bruges pour une conférence de presse et une présentation du produit et de ses atouts destinés – pense-t-on – à remplacer la frite carrée traditionnelle. Mais sur place pour ce "moment historique", la presse n'est pas au bout de ses surprises...Le créateur flamand de la frite à six face, Robert Stroobandt, assure que sa frite est "plus économique et plus légère" avec 7% de graisse en moins. Une frite "révolutionnaire" si l'on en croit le commentaire un brin ironique de la journalisteMais une heure après le début de la conférence de presse, un autre inventeur, wallon cette fois, interrompt l'événement par l'intermédiaire de son porte-parole, qui conteste à Stroobandt la paternité de la frite à six faces. Celui-ci envisage même des poursuites et une guerre des brevets entre Flamands et Wallons semble se profiler. On n'entendra finalement jamais plus parler de la frite hexagonale...