“2 Corona achetées, une Mort Subite offerte“ : la promo ”humour” d'un commerçant belge sur le coronavirus

C'est sans doute la première "blague belge" faite sur le coronavirus depuis le début de la crise, et c'est un commerçant qui en est l'auteur, à l'occasion d'une promotion sur la vente de deux bières bien connues : la Corona et la Mort Subite."Le vaccin du moment... 2 Corona achetées, 1 Mort Subite offerte", est-il ainsi inscrit sur un écriteau disposé à côté des bouteilles, dans un "shop&go" franchisé de la célèbre enseigne de grande distribution belge Delhaize.Si la photo de cette promotion "inspirée" d'humour noir a fait le tour des réseaux sociaux et a déjà été reprise par de nombreux médias Outre-Quiévrain, elle n'a en revanche pas vraiment fait rire le groupe Delhaize."C’est un indépendant qui a proposé cette action commerciale, on n’était pas au courant", a rapporté à la RTBF un porte-parole de la marque.Cette publicité "n’est pas alignée avec les valeurs et la vision de Delhaize. On a contacté l’affilié et on lui a demandé d’arrêter l’action et de retirer son post Facebook (...) On a une grande responsabilité pour la santé de nos clients. Et une action comme ça peut aussi toucher notre réputation", a-t-il ajouté. On ignore encore dans quel magasin du royaume cette promotion a été affichée.Ce 3 mars, une quinzaine de patients atteints du Covid-19 ont jusqu'alors été recensés en Belgique.