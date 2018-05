20 000 poussins gazés dans un container à l'aéroport Bruxelles-Zaventem

Un vétérinaire a décidé d'abréger leur souffrance

Une affaire politique

Tout est parti d'un problème technique., la capitale du Congo,et ses occupantsà l'aéroport de Zaventem sur décision d'un vétérinaire.L'avion devait initialement décoller samedi, mais n'a pas pu partir. Pas plus que le lendemain. Le container, pendant ce temps, est resté sur le tarmac sous une forte chaleur. Dimanche soir, de nombreux poussins étaient déjà morts et "dépêché sur place," a indiqué à l'agence Belga la porte-parole de l’agence flamande pour le bien-être animal, Brigitte Borgmans.La caserne de l'aéroport a d'abord été sollicitée, mais devant, ce sont leurs collègues de Zaventem qui ont été appelés pour faire gazer les oisillons.pour violation de la loi sur le bien-être animal.Le député écologiste Hermes Sanctorum, défenseur des animaux a regretté qu"il n’y a pas de différence entre les colis d’Amazon et des animaux". Son parti dénonceLe parti nationaliste flamand N-VA, à travers la députée Jelle Engelbosch, a justifié le gazage des oisillons par "l’impérieuse nécessité de mettre fin à la souffrance animale" tout en concédant que "qui sont considérés comme des produits économiques".



La Wallonie s'est récemment dotée d'un "Code du Bien-être animal" reconnaissant les animaux comme des êtres doués de sensibilité, c'est-à-dire de sensations et d'émotion. La loi stipule notamment le port d'un permis pour pouvoir détenir des animaux de compagnie. Un permis facile à obtenir, sauf en cas de condamnation passée pour des maltraitances envers un animal.