20 ans du Pacs : dans les Hauts-de-France, combien de couples choisissent cette union ?

Le Pacs célébrait ce 15 novembre ses 20 ans ! Devenu légal en France cette même date en 1999, ce type d'union civile permet d'officialiser dans un cadre juridique un couple indépendamment des sexes des conjoints. Aujourd'hui, le nombre de Pacs en France tend à se rapprocher de celui des mariages (voir infographie ci-dessous). Une majeure partie de ces unions est ainsi conclue entre personnes de sexe différent (186.614 en 2017, contre 7.336).Dans les Hauts-de-France, les données les plus récentes de l’Insee datent de 2016. Cette année-là, 2,8 millions de personnes de 15 ans ou plus vivaient en couple et partageaient le même toit, soit 58% de cette tranche d’âge. La grande majorité était mariée (72%), un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale (73%). Puis venaient les concubinages (21% contre 20% en moyenne en France) et les Pacs.Ces derniers représentent 7% des couples « cohabitant », soit la même proportion que dans l’ensemble du pays. Mais ces chiffres cachent des disparités géographiques : l’Aisne est le seul département de la région où ce chiffre est plus faible (6%), alors qu’il s’accroît considérablement dans les grandes villes (9% à Amiens, 11% à Lille). Cette dernière est d’ailleurs l’une des villes de plus de 100.000 habitants où le taux de Pacs est le plus important en France.L'institut de la statistique note que cette démarcation est aussi liée au profil des habitants. Le Pacs est préféré par les couples plus jeunes (20% des 25 à 29 ans) mais cette part baisse fortement avec l'âge. Ce type d'union n'est ainsi choisi que par 1% des 65 ans et plus. "Cette très faible proportion peut s’expliquer par la relative jeunesse du Pacs, souligne la synthèse de l'étude. [...] À mesure que l’on avance en âge, le mariage s’impose pour les personnes vivant en couple, y compris celles des générations ayant pu choisir entre Pacs et mariage."Les données de l’Insee permettent de constater son évolution depuis 2007. Dans l’ensemble de la région, le nombre de Pacs conclus a connu un pic en 2010, avec 19.516 conventions signées. L’année suivante a été marquée par une forte chute (5.772 Pacs en moins), une diminution constatée dans l’ensemble du pays (où une baisse de plus de 50.000 a été enregistrée). Depuis, leur nombre est remonté, frôlant la barre des 18.000 en 2016. Un chiffre qui se rapproche lui aussi du nombre de mariages enregistrés : 21.663 la même année.