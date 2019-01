20 prénoms farfelus, rares, incroyables (mais vrais) donnés en 2018 à des enfants du Nord ou du Pas-de-Calais

De Djordann à Djoulio : Les prénoms les plus originaux de la presse locale en 2018, épisode 4 https://t.co/7pwp2U0hhk pic.twitter.com/xPgjqKSgBl — Antoine de la Loec (@La_Ligue_OEC) 5 janvier 2019

Juluan, Louize,Thalys, Vaehina...

Les prénoms sortis de nulle part : . Louny, Amberly, Paryss...

Les prénoms qui mixent des prénoms connus : Vaehina, Kalypsia, Evanoë...

Les prénoms anglo-saxons : Heaven (paradis), Willow (saule), Lily-Jey...

Les prénoms connus mais à l'orthographe originale : Louize, Djordann...

Les prénoms qui font référence (volontaire ?) à des marques connus : Thalys (train), Floralyss (cosmétique)

C'est une tendance forte depuis quelques années : de plus en plus d'enfants ont un prénom original, qu'ils sont le seul à porter dans leur ville voire leur département. Derrière les prénoms à la mode (Léo, Jules, Jade, Louise...), on trouve donc de très nombreux prénoms jamais ou rarement entendus. 2018 n'a pas échappé à la règle.Les webmasters du site de la Ligue des Officiers d'Etat-civil (LOEC) , passionnés anonymes qui recensent ces prénoms depuis quelques années, ont une nouvelle fois constaté le phénomène. Ils ont continué à éplucher la presse locale, les mails de leurs lecteurs... pour dénicher des prénoms franchement originaux.Alors, le cru 2018, que peut-on en dire ? "On arrive toujours à être surpris, constate Antoine. Tous les mois, il y a des perles. Je dirais que c'est encore un bon cru. Des gens disent que c'est de pire en pire. Mais, non, c'est la continuité des années précédentes. Mais c'est vrai que ça ne s'améliore pas."Pour La Liste du dimanche, la LOEC a accepté de nous faire un petit best-of. Une sélection de 20 prénoms rares, originaux, surprenants. S'ils sont tous uniques, on peut quand même les regrouper en quelques catégories :Mention spéciale à Juluan, fils de Julie et julien. On vous laisse découvrir les 20 prénoms les plus originaux de l'année dans le Nord et le pas-de-Calais. Il y en plein d'autres sur le site de la LOEC