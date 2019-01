Les 200 000 premiers tickets pour Tomorrowland vendus en une demi-heure

Prêt pour la sortie des billets pour Tomorrowland. Que la chance soit avec moi. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/zkwAouCBJF — ΜΑΣΣΑΛΙΑ 🆘 (@Corentin_1899) 26 janvier 2019

Le festival de musiques électroniques Tomorrowland n'ouvrent ses portes que dans six mois, le 19 juillet prochain. Mais les fans se sont déjà rués pour acheter leur place, ce samedi matin.Les Belges, qui s'étaient pré-enregistrés à l'avance, pouvaient acheter leur place pour la quinzième édition du festival à partir de 11 heures;Les préventes de ce matin étaient réservés aux Belges. À 17 heures ce samedi, les ventes s'ouvrent au reste du monde. 100 000 places seront encore disponibles pour les Français qui le souhaitent., les places risquent encore de s'écouler à vitesse grand V.Les retardataires auront une dernière chance le 2 février prochain, quand 70 000 tickets supplémentaires seront mis en vente.Comptez 293 euros pour un week-end complet (249 euros en prévente) et 109 euros pour un pass journalier (105,50 euros en prévente).Cette année, le festival aura lieu les 19, 20 et 21 juillet, ainsi que les 26, 27 et 28 juillet. Jeudi dernier, les premiers noms ont été dévoilés. Au programme, entre autres : Eric Prydz, Shaquille O'Neal, Nina Kraviz, Oscar & The Wolf, Carl Cox ou encore Paul Van Dyk. E