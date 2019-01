Les routes picardes ont été moins meurtrières en 2018

Les routes de Picardie ont été moins meurtières en 2018. Si le bilan n'est pas encore officiel. Dans la région le nombre de tués dans des accidents de circulation est en baisse.- 33 tués dans la Somme contre 41 en 2017.- 30 dans l'Aisne contre 40 l'an dernier.Enfin dans l'Oise la mortalité routière est proche d'être divisé par 2 avec 33 décès en 2018.L'alcoolémie reste la cause numéro 1 d'accident mortel sur les routes. Vient ensuite la vitesse, la prise de stupéfiants et le non respect du code de la route.