202 000 euros pour l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry grâce au loto du patrimoine

Loto du patrimoine : les 18 sites emblématiques ont reçu les premiers bénéfices https://t.co/v3rkjNQa2Y pic.twitter.com/JOApW9Npfy — franceinfo plus (@franceinfoplus) 19 novembre 2018

Une restauration totale évaluée à 7,5 millions

L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry, dans l’Aisne, fait partie des 18 sites "emblématiques" rénovés grâce au jeu spécial lancé en septembre dernier. Le "Loto du patrimoine" se composait d'un super Loto de 13 millions d'euros, tiré le vendredi 14 septembre et d'un jeu de grattage dont tous les tickets n'ont pas encore été écoulés. L'argent récolté servira à restaurer 270 monuments dont le superbe hôpital de Château-Thierry, fondé au XIVe siècle et reconstruit au XIXe.La Française des Jeux a récolté 15 millions d'euros, destiné à sauver le patrimoine en péril grâce à ce Loto. Mais on estime que les recettes du Loto et du jeu de grattage devraient permettre d'atteindre une enveloppe plus importante.



Aujourd'hui désaffecté, l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry est un bâtiment très fragilisé. La somme de 202 000 euros ne couvre pas l'ensemble des besoins pour sa restauration, évaluée à 7,5 millions. Selon une étude dressée par la communauté d’agglomération , l'édifice est construit sur un sol argileux. "Il présente de nombreuses fissures et une toiture en mauvais état. Cette somme de 202 00 euros sert donc à des travaux de sondage pour effectuer un diagnostic", explique Emilie Mathis, chargée de mission et du mécénat. Puis "dés la consolidation de ses fondations, la première tranche de travaux sera consacrée à la rénovation des façades et la mise en sécurité du site".

Au delà d'un chèque, le loto du patrimoine à permis une couverture médiatique incroyable. Une aubaine qui a permis l'arrivée de nombreux mécènes.

histoire de l'Hotel-Dieu de Château-Thierry dans l'Aisne

un loto pour le patrimoine taxé lui aussi

Loto du patrimoine : les taxes iront au budget de l'État, reconnaît Gérald Darmaninhttps://t.co/nGU3FgeeKv pic.twitter.com/VQ5Gy1lYQ6 — franceinfo (@franceinfo) 23 octobre 2018

La communauté d'agglomération de Château-Thierry est propriétaire de l'Hôtel-Dieu depuis 2016​​.A l'occasion du loto du patrimoine, elle a lancé une campagne de mécénat populaire pour sauvegarder le bâtiment. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, les fonds collectés permettront de financer les autres travaux pour sauvegarder les bâtiments et les collections. Avec l'ambition de "restaurer et valoriser cette collection inestimable de 1 300 objets, orfévrerie, peinture et objets médicaux autour d'un projet muséographique", précise Emilie Mathis.L'idée d'un tirage spécial du loto au profit du patrimoine courait depuis plusieurs années. Mais l'État prélèvera 14 millions de taxes sur les 20 millions de recettes attendues pour ce Loto. C'est ce qu'à confirmé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Malgré la demande l'animateur Stéphane Bern, de renoncer à ces taxes pour les allouer au patrimoine. Quoiqu'il en soit, il reste encore quelques tickets à gratter !