En 2020, la région Hauts-de-France va célèbrer le “triple anniversaire” de de Gaulle

130 ans après sa naissance, 80 ans après son appel, 50 ans après son décès. "La région des Hauts-de-France a une histoire particulière avec le général de Gaulle", a estimé M.Bertrand. "Cette histoire particulière nous engage, et nous a amené à prendre l'initiative d'un certains nombre d'évènements".En partenariat avec la Fondation Charles-de-Gaulle, des manifestations accessibles gratuitement, dont des avants-premières de films et séries, des spectacles de théâtre, des colloques et des expositions seront proposées pour "donner l'occasion aux habitants de redécouvrir" celui qui avait lancé en 1940 le mouvement de la "France libre", et devint en 1959 le premier président de la Ve République.Christophe Tardieu, coordonnateur de l'année "De Gaulle Hauts-de-France 2020" a notamment évoqué "deux grands spectacles" qui seront présentés à Lille, place Charles-de-Gaulle, en juin et en novembre, avant de tourner dans la région. Le festival de séries "Séries Mania" sera lui aussi associé à la manifestation et proposera une soirée consacrée au général.Parmi les autres évènements originaux annoncés, dans l'attente de la finalisation du programme, figurent notamment la mise en scène, par des collégiens, de la pièce "Une mauvaise rencontre", écrite à 14 ans par Charles de Gaulle, ou l'élaboration d'un "parcours mémoriel" dans les "trois villes de la région où de Gaulle est né, a travaillé et s'est marié, Lille, Arras, Calais", a précisé Christophe Tardieu.En cours de rénovation pour remettre en état la façade et les pièces de vie afin de lui "rendre son âme", la maison natale du général, à Lille, transformée en musée, rouvrira ses portes en novembre 2020, pour le 130e anniversaire de sa naissance, a annoncé Jean René Lecerf, le président du département du Nord.Pour lancer cette manifestation, le documentaire "De Gaulle, premières batailles", qui revient sur la contre-attaque menée en mai 1940 à Montcornet (Aisne) contre l'armée allemande par celui qui était alors colonel, était présenté au public en avant première jeudi soir à l'hôtel de région, avant ses prochaines diffusions les 11 et 15 novembre sur France 3 Hauts-de-France puis RMC Découverte.