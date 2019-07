Pour les 25 ans de l'Eurotunnel, une gigantesque fresque en noir en blanc

Cette année 2019 est particulière pour le Royaume-Uni et l'Europe. Il nous a semblé important de remettre en perspective le lien qui existe entre nos deux pays. Notre Entente Cordiale est faite de perspective longue, d'échanges familiaux, éco, culturels.#BrexitAndBeyond pic.twitter.com/3zun1tSgjg — anne-laure descleves (@aldescleves) 4 juillet 2019

La fresque pour les 25 ans du tunnel sous la Manche

Reportage de Pascal Mahieu

Le Tunnel sous la Manche fête ses 25 ans. Et pour l'occasion, une gigantesque fresque de type street art a été peinte à l'entrée du tunnel, à Peuplingues (Pas-de-Calais), par l'artiste franco-britannique Yseult Digan, surnommée Yz.L'inauguration de la peinture a eu lieu jeudi 4 juillet par le groupe Getlink (Eurotunnel). Les deux entrées du tunnel ressemblent désormais aux lentilles d'une paire de jumelles, surmontées de deux mains et d'une tête chevelue. Entièrement en noir et blanc, l'œuvre est saisissante.De l'autre côté de la Manche, dans le sud-est de l'Angleterre à Folkestone, une seconde peinture répond à la fresque française. Des yeux, eux aussi en noir et blanc, qui regardent la plage de Folkestone, frontalement.Pour Anne-Laure Descleves, directrice de la communication du groupe Getlink, "c'est l'histoire d'un lien vital et indéfectible entre la France et la Grande-Bretagne", explique-t-elle sur Twitter. Un lien qui leur "a semblé important de remettre en perspective".