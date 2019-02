27 bières des Hauts-de-France médaillées au Concours général agricole

Brasserie La Choulette (Hordain) dans la catégorie Bières ambrées - Couleur entre 14 et 28 EBC

Brasserie du Pays Flamand (Blaringhem) dans la catégorie Bières ambrées - Couleur entre 14 et 28 EBC

Brasserie Terre et tradition (Querenaing) dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

Brasserie Malécot (Armentières) dans la catégorie Bières ambrées - Couleur entre 14 et 28 EBC

Ferme des peupliers (Lacouture) dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

Christophe Noyon Brasseur (Tardinghen) dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

Brasserie Goudale (Arques) dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

Ferme brasserie de Beaumont (Hénin-Beaumont) dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC



Le concours général agricole c'est quoi ?



Les 27 bières des Hauts-de-France primées

Lesont récolté lundi 27 médailles décernées lundi par le jury du. Une moisson plus riche que l'an dernier, où nos bières régionales avaient raflé un total de 19 récompenses (12 en 2017).Huit bières ont même obtenu la plus belle des récompenses : la. En voici la liste :Un concours avec un jury qui récompense chaque année, lors du selon de l'agriculture, les bons produits issus du savoir-faire français. Ce "label" est surtout connu pour les vins mais il récompenses de nombreux types de produits issus de l'agriculture. Il est organisé sous l'égide du ministère de l'agriculture.Les produits récompensés se voient obtenir le droit d'accoler un petit macaron "". C'est souvent un argument marketing qui permet aux brasseries de faire connaître leur marque et développer leur production.