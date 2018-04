4 jours de Dunkerque : Bouhanni, Greipel... l'affiche de l'édition 2018 se dévoile

Bernard Martel, organisateur des 4 Jours de Dunkerque - France 3 Nord-Pas-de-Calais

8 mai : Dunkerque - La Bassée (163 km) 9 mai : Le Quesnoy - Soissons (173 km) 10 mai : Fort Mahon Plage - Ecques (171 km) 11 mai : Dainville - Mont Saint Eloi (172 km) 12 mai : Wormhout - Cassel (178 km) 13 mai : Coulogne - Dunkerque (169 km)

© 4 Jours de Dunkerque

L'édition 2018 des 4 Jours de Dunkerque s'est dévoilé un peu plus jeudi soir au Kursaal, et en particulier son affiche. Qui parmiou l'Allemandsuccèdera à Clément Venturini, vainqueur de l'édition 2017 ?Cette année encore, Hauts-de-France obligent, le parcours s'étire jusqu'en Picardie. "On est sur la grande région" confirme Bernard Martel, le président des 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France. "à travers les quatre départements : le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme."Dix-neuf équipes annoncées ont été annoncées pour la course régionale, qui s'étendra sur six étapes :