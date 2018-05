4 Jours de Dunkerque : le coureur allemand Andre Greipel en vedette de la course

Aucun favori clair

Adrien Petit à surveiller

L'Allemand André Greipel (Lotto Soudal),e, est la principale tête d'affiche de la 64e édition des Quatre Jours de Dunkerque , qui s'élance mardi de la cité maritime.Le sprinteur, de retour après une fracture de la clavicule, sera(Cofidis) et au Belge(Aqua Protect Veranclassic) sur les étapes plates. Il risque cependantvendredi, et surtout le lendemain au sommet du Mont Cassel. La courte ascension pavée, qui sera escaladée 19 fois, récompense traditionnellement des puncheurs et spécialistes des classiques flamandes.Si le massif Greipel risque de manquer de jus pour tenir la distance, il reste: aucun ancien vainqueur ne sera au départ et, parmi ceux qui ont terminé dans le Top 10 l'an dernier, seul l'Italien Mauro Finetto (Delko Marseille-Provence KTM), sixième, est présent.Dans une course très ouverte, le Belge Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) aura une carte à jouer. Lauréat à Cassel il y a deux ans, quand il n'était encore qu'un coureur "élite sans contrat", il vient de terminer deuxième du Circuit de la Sarthe.L'Arrageois(Direct Énergie), qui évoluera sur ses terres, et le vétéran(AG2R La Mondiale)Outre la succession de Clément Venturini, la grande incertitude concerne la forme de Bouhanni, en panne de confiance comme de résultats. Il doit convaincre ses dirigeants de l'emmener sur le Tour de France cet été.