4 Jours de Dunkerque : favoris, parcours, météo... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Le parcours des six étapes

Le parcours des six étapes des 4 Jours de Dunkerque

Les équipes en lice

AG2R La Mondiale (Clément Venturini)

Cofidis, Solutions Crédits (Dimitri Claeys)

Corendon-Circus (Stijn Devolder)

Delko Marseille Provence (Mauro Finetto)

Euskadi Basque Country-Murias (Cyril Barthe)

Groupama-FDJ (Marc Sarreau)

Israel Cycling Academy (Rudy Barbier)

Lotto-Soudal (Jens Keukeleire)

Natura4Ever - Roubaix-Lille Métropole (Julien Antomarchi)

Roompot-Charles (Oscar Riesebeek)

Sport Vlaanderen-Baloise (Edward Planckaert)

St Michel-Aubers 93 (Kevin Le Cunff)

Team Arkea-Samsic (André Greipel)

Team Jumbo-Visma (Dylan Groenewegen)

Total Direct Energie (Niki Terpstra)

Vital Concept-B&B Hotels (Bryan Coquard)

Wallonie Bruxelles (Kenny Dehaes)

Wanty-Gobert (Xandro Meurisse)

Les favoris

Quel temps fera-t-il ?

La 65édition des 4 Jours de Dunkerque sillonnera la région du mardi 14 au dimanche 19 mai, en passant par les cinq départements des Hauts-de-France. Parcours, équipes, favoris ou prévisions de Météo France, on fait le point sur la course.On compte 19 équipes en lice, en grande majorité françaises ou belges.Ci-dessous, la liste des engagés.Le Néerlandais(Direct Energie), ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, est l'une des principales têtes d'affiche de la 65édition des Quatre Jours de Dunkerque, qui part de la cité de Jean Bart mardi.Victime d'un traumatisme crânien après une chute sur le "Ronde", Terpstra devrait notamment être très à l'aise dans l'étape reine, avec à ses côtés le régional, il aura également une solide équipe pour l'épauler.Face à lui, le Belge(Cofidis), vainqueur pour une seconde l'an dernier,(AG2R La Mondiale), qui l'a précédé au palmarès, le Néerlandais, vainqueur de trois étapes du Tour de France et qui a gagné sur toutes les courses à étapes qu'il a disputées cette saison.À surveiller, également, l'Allemand(Arkea-Samsic) ou les Français Bryan Coquard (Vital Concept), vainqueur du général en 2016, et Marc Sarreau (Groupama-FDJ), leader de la Coupe de France.Mardi, on peut s'attendre à une belle journée ensoleillée, pour le départ de Dunkerque, si l'on en croit les prévisions de Météo France . En revanche, les températures risquent d'être fraîche, surtout avec le vent.Mercredi, la météo sera gâtée par quelques nuages, mais elle restera en grande partie sous le signe du soleil.Jeudi, la masse d'air se réchauffe et les températures vont sensiblement grimper.Vendredi, le temps devrait se gâter quelque peu et le soleil sera déjà partiellement caché par les nuages.À partir de samedi, le temps se dégrade sensiblement avec un ciel partagé entre éclaircies et averses.Le dimanche, dans la même lignée, s'annonce maussade et plûvieux, voire orageux.