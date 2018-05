4 Jours de Dunkerque : parcours, favoris, météo... Tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2018

Quel parcours ?

Quelles équipes ?

Quelle affiche ?

Quelles restrictions de circulation ?

Et la météo ?

Plus qu'une journée à attendre avant le top départ de la 64édition des 4 Jours de Dunkerque , La course cycliste démarrera. En attendant, on fait le point sur l'édition 2018, quiPour cette première édition "Hauts-de-France", la course s'est élargie et surtout étendue. "Avec la nouvelle région, il fallait couvrir cinq départements, faire une journée supplémentaire", rappelle Bernard Martel, président des 4 jours de Dunkerque."Étant du Nord Pas-de-Calais, nous ne connaissons pas tellement la Picardie [...] Donc on est en train de prendre nos marques, on découvre, on cherche." Avec, peut-être, le risque de voir la Picardie un peu laissée de côté à l'exception de la deuxième étape.Dix-neuf équipes s'aligneront au départ ce midi sur la plage Jean Bart, dont les traditionnellesVoici la liste détaillée.Aucun favori ne se dégage encore, mais plusieurs grosses pointures peuvent prétendre à la succession de Clément Venturini , le vainqueur de l'édition 2017. En tête d'affiche , on citera Français(Cofidis),((Direct Energie)(Groupama-FDJ),(AG2R La Mondiale)... mais surtout le sprinteur allemand Andre Greipel (Lotto Soudal), vainqueur de onze étapes du Tour de France et de retour après une fracture de la clavicule. À surveiller également, le Belge(Aqua protect Veranclassic)La tenue des 4 Jours de Dunkerque aura un impact sur la circulation, puisque les routes empruntées par les coureurs seront"Le stationnement est interdit le long de l'itinéraire, sur les bretelles d'autoroute ou sur les bandes d'arrêt d'urgence. Le rétablissement de la circulation interviendra après le passage des coureurs" prévient la préfecture du Nord sur son site internet En revanche, "de manière générale, la circulation ne sera pas fermée pour le passage de la caravane publicitaire".Le département du Pas-de-Calais a indiqué dans un communiqué de presse queAvec une semaine aussi chargée en jours fériés et en ponts, les spectateurs risquent d'être nombreux au bord des routes etLe départ, ce, se fera sous un grand soleil, tout comme les étapes deen revanche, la pluie devrait s'inviter sur le parcours entre deux rayons