4 morts, dont deux pompiers, dans un incendie à Estrée-Blanche : ce que l'on sait

Deux sapeurs-pompiers volontaires et deux jeunes habitants sont morts cette nuit dans l’incendie d’une maison dans la petite commune d’Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais #AFP pic.twitter.com/FomK9NoK3o — Zoé Leroy (@zoeleroy) 7 janvier 2018

Quatre morts, dont deux pompiers dans un incendie à Estrée-Blanche



Estrée-Blanche : qui sont les deux pompiers morts dans l'incendie ? Emotion et recueillement chez les pompiers de Lillers. Deux des leurs, deux volontaires, sont morts ce dimanche matin. Jonathan Cottrez et Arnaud Douchy ont laissé leur vie dans une maison d'Estrée-Blanche, touchée cette nuit dans un incendie. Ils étaient âgés respectivement de 20 et 32 ans.

Avis de décès: Nous avons le regret et la douleur de vous

faire part du décès en service commandé du CPL COTTREZ J. et du 1ère cl DAUCHY A., sapeurs-pompiers volontaires au SDIS 62. Toutes nos pensées vont vers les familles, leurs collègues et amis. pic.twitter.com/3GucTZg1XZ — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 7 janvier 2018

A Lillers, ce dimanche matin / © Gonzague Vandamme

Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés cette nuit et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 janvier 2018

Immense tristesse alors qu’un nouveau drame vient d’endeuiller nos forces de secours.

2 jeunes sapeurs-pompiers ont perdu la vie en luttant contre un incendie dans le Pas-de-Calais. Un troisième est grièvement blessé.

Je m’associe à la peine de leurs collègues & leurs familles. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 7 janvier 2018

Bouleversés d'apprendre le décès en service commandé de 2#pompiers du @ActuSDIS62 lors d'un #feu d'habitation à #EstreeBlanche où 2 adolescents ont également péri. Nos pensées fraternelles accompagnent les familles, nos camarades, notamment les blessés

Sincères condoléances pic.twitter.com/S4KoY2iHGI — Pompiers 13 (@SDIS13) 7 janvier 2018

"C'est un drame" : jour de deuil chez les pompiers après l'incendie d'Estrée-Blanche

L'incendie s'est déclaré aux alentours de 2h15 dans une maison individuelle de la rue principale d', près d'(Pas-de-Calais), pour une raison encore inconnue. Il s'agit d'une petite maison en brique qui a pris feu très rapidement. Plusieurs commerces se trouvent à proximité de cette maison, devant laquelle était encore déployée en début de matinée une échelle conduisant au premier étage. "C'est atroce", a commenté M. Deletré, le maire, arrivé presqu'aussitôt sur les lieux. "Tout était en flamme, ça sortait de partout, c'était impressionnant."Au lever du jour, l'encadrement noirci des deux fenêtres côté rue, et les dégâts à la charpente abîmée où manquent désormais des tuiles, trahissait la violence du sinistreSelon, interrogé alors qu'il se trouvait au côté du lieutenant-colonel des pompiers dirigeant les secours, "le feu s'est propagé très vite"."Le premier étage", auquel les pompiers avaient accédé pour secourir la famille, "s'est retrouvé cerné par les flammes et pris dans une chaleur intense", a rapporté le préfet, de sorte qu'il a fallu du temps avant que les secours puissent pénétrer dans la maison pour vérifier si d'autres corps que ceux des deux pompiers s'y trouvaient.C'est lors de, ces "actions de reconnaissance et d’attaque, que les deux sapeurs-pompiers volontaires du Centre d’Incendie et de Secours de Lillers ont été gravement blessés. Pris en charge rapidement, ils étaient en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués, ils ont été déclarés décédés à 3h50", précise la Préfecture."A l'arrivée des secours, les parents étaient sortis de l'habitation avec un enfant de deux ans", précise la préfecture dans un communiqué. Cet enfant est celui des voisins, a assuré le maire.Les deux adolescents âgés de 16 et 20 ans étaient manquants.D'importants renforts du centre opérationnel départemental de secours (CODIS) avaient été dépêchés sur les lieux, portant le total des pompiers sur place à 70 hommes. Le feu a été circonscrit à 5h du matin.Les deux pompiers tués étaient âgés respectivement de 21 et 32 ans. L'un habitait le village voisin de Longhem, l'autre la commune de Lillers.étaient pompiers volontaires. Ils faisaient partie du corps des sapeurs-pompiers de Lillers.Les drapeaux de la caserne de Lillers ont été mis en berne ce dimanche matin.Les deux enfants âgés de 16 et 20 ans, Benoît et Pauline B., faisaient partie d'une famille installée dans le village d'depuis 20 ans. En milieu d'après-midi, les corps n'avaient été toujours pas pu être extraits de la maison. Des gendarmes sont venus avec un drone pour sonder l'habitation.Selon un proche de la famille, Pauline B. cherchait un travail de secrétaire, lui étudiait au collège, le père travaillait à la célèbre cristallerie d'Arques, près de Saint-Omer.Un autre sapeur-pompier a été grièvement brûlé gravement aux mains et aux jambes. Il a été transporté audans un état d'urgence absolu. Il se trouvait en fin de matinée "dans un état stationnaire", a affirmé sur place le lieutenant-colonel des pompiers Dominique Guilhem. "Il est brûlé aux membres supérieurs et plus légèrement aux membres inférieurs. Il est conscient." Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place par le service du SAMU.La mère des enfants, lourdement handicapée -elle se déplace en fauteuil roulant-, a été gravement blessée également.(Pas-de-Calais). Les parents sont âgés d'une cinquantaine d'années.Elle vient d'être ouverte. Elle devra déterminer les causes de l'incendie et le pourquoi de la mort des deux pompiers. "Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, pour déterminer comment sont décédées ces personnes", a indiqué le parquet de Béthune. L'hypothèse d'un feu de cheminée qui s'emballe et d'une explosion sont évoquées sur place par des témoins."La fumée au départ, et puis peut-être dix minutes plus tard, j'ai vu comme un souffle, explique un voisin. Les flammes sortaient par les fenêtres du haut." "Les pompiers ont fait le maximum pour essayer de rentrer mais il y a eu l'explosion...", complète le maire du village.La section de recherches de Lille est chargée de l'enquête selon le ministère de l'Intérieur. Le Président de la République Emmanuel Macron a adressé un message aux familles des victimes "Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés cette nuit et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger."Le ministre de l'Intérieura fait part dans un communiqué "". "Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien. Ils ont la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble de la nation", affirme le ministre."En cette terrible épreuve, Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, Jean-Claude LEROY, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, Alain DELANNOY, président du conseil d’administration du SDIS et Philippe RIGAUD, contrôleur général, tiennent à exprimer toute leur solidarité et leurs condoléances aux familles endeuillées et leur soutien à l’ensemble des sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais", écrit également la Préfecture du pas-de-Calais.Les pompiers de toute la France expriment leur émotion ce dimanche matin."Le centre départemental est meurtri", a déclaré le lieutenant-colonel Dominique Guilhem. "C'étaient des sapeurs-pompiers engagés depuis quelques années, des pompiers volontaires impliqués et très investis dans le fonctionnement du centre de secours". "La corporation est entraînée" au risque de perdre un homme, "mais quand ça touche l'un des nôtres, nous ne sommes jamais vraiment préparés", a-t-il dit.Plus d'une dizaine de pompiers sont morts en service depuis cinq ans en France.