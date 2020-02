4e édition de l'opération “Hauts-de-France propres”

La Région vous invite à enfiler vos gants et votre gilet orange les 6, 7 et 8 mars prochain pour procéder à une nouvelle chasse aux déchets (détritus, papiers, emballages, etc..). Une opération commando destinée à tous. En 2019, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 55 000 participants dans près de 1 300 points de ramassage. Au total, ce sont plus de 1 400 tonnes de déchets qui ont été ramassés.Tout le monde peut participer en organisant un événement, les habitants des Hauts-de-France, mais aussi les collectivités, les entreprises, les mécènes et associations, il suffit de s'inscrire avant le 21 février sur le site de "Hauts-de-France propres". Il y a des référents dans chaque département . Du matériel (gants, sacs, gilets) est mis à la disposition des partipants, dans la limite des sctocks disponibles. Des consignes de sécurité sont également préciser sur le site , car il ne faut pas ramasser par exemple des objets coupants ou dangereux précise la Région.Les résultats des ramassages seront ensuite à saisir sur le site de l’opération avant vendredi 13 mars.