Les 5 départements des Hauts-de-France placés en vigilance orange neige-verglas : jusqu'à -6°C et 7 cm de neige attendus

L'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme sont placés en vigilance orange par Météo France samedi 16 janvier de 10h à 22h. Un épisode neigeux pouvant entraîner jusqu'à 10 cm de neige est attendu dans les Hauts-de-France.

Après avoir levé la vigilance orange dans l'Aisne et le Nord jeudi 14 janvier; Météo France a placé les cinq départements des Hauts-de-France en vigilance neige et verglas samedi 16 janvier de 10h à 22h.

La nuit de vendredi à samedi est froide avec des témpératures allant de -1°C à -4°C dans les terres voire -5°C en Picardie :

Les températures chuteront localement à -5°C voire -6°C dans l'Avesnois et en Thiérache et -1°C à 1°C en bord de mer. Des gelées sont attendues un peu partout dans l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. En première partie de matinée samedi, une perturbation neigeuse arrive dans la région par le littoral. Cette perturbation s'étend sur la moitié ouest de la région pour la mi-journée puis sur la moitié est l'après-midi. La neige va tenir au sol.

Il est prévu 2 à 5 cm de neige sur la moitié ouest de la région, localement 7 cm ; 3 à 7 cm sur la moitié est, localement 10 cm. La neige est suivie à partir de la mi-journée d'un épisode bref de pluies verglaçantes d'abord sur l'ouest de la région, gagnant vers l'est pour la soirée.

À l'arrière de ces pluies verglaçantes, la masse d'air est plus douce et les températures redeviennent positives. L'épisode neigeux est classique pour la saison mais nécessite une vigilance particulière en raison de la possibilité de difficultés de circulation.

La préfecture de la région Hauts-de-France conseille de limiter les déplacements et de prévoir des équipements adaptés à la neige si ces déplacements sont impératifs.