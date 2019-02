50 chansons qui évoquent le Nord et le Pas-de-Calais. Parfois pleinement dans tous les refrains et couplets, d'autres fois plus légèrement au détour d'une phrase ou pour la rime... Parfois pour souligner un cliché, d'autres fois pour situer une histoire...



De Gilbert Bécaud à Alain Souchon, en passant par Julien Doré, Big Flo & Oli, Léo Ferré, Eric Charden, Johnny Hallyday, Henri Salvador ou encore Renaud et même Bernard Tapie... Des années 20 à 2018, 50 évocations des villes de la région.





Vous pouvez voter pour celles que vous préférez (avec les petites flèches à gauche).





Robin Leduc - Zuydcoot song

Kraftwerk - Tour de France

Julien Doré - Roubaix, mon amour

Françoiz Breut - Dunkerque

Bruno Maman - Place de Wazemmes

Pierre Bachelet - les Corons

Hubert-Félix Thiéfaine - Le Touquet juillet 1925

Francis Cabrel - Azincourt

Fernandel - L'ami Bidasse

Enrico Macias - Les gens du Nord

Les Charlots-Hénin Liétard

Alain Souchon - Le baiser

My passion - After Calais

Vincent Delerm - Les chanteurs sont tous les mêmes

Michèle Arnaud - Dunkerque



Annick Blin - Pour un p'tit tour à Cambrai



Olivier Despax - Sur cette plage du Nord



Style- Dover-Calais

Big Flo & Oli - Bienvenue chez moi

Daniel Balavoine - Le français est une langue qui résonne

Mick Micheyl - Les bourgeois de Calais



Frederik Mey - Heureux qui comme Ulysse



Dick Annegarn - Le blues de Londres



Renaud - Chtimi rock

Gilbert Becaud - Je ne fais que passer



Jacques Bertin - Paxaafère

Johnny Hallyday - Douces filles de seize ans



Grand corps malade - Chercheur de phrases



Mannick - Histoire d'araignée

Mireille Mathieu - Monsieur Jack Hobson (1966)



Claude Barzotti - Une fille des Flandres



France Gall - Made in France



Gilbert Bécaud - Au magasin d'antiquités



Jean-Luc Juvin - Non, je n'peux pas



Eric Charden - Jolie Dolly



Léo Ferré - Le conditionnel de variétés



Doc Gynéco et Bernard Tapie - C'est beau la vie



Dalida - Mon Italie



Alice Dona - C'est l'amour



Michel Jonasz - Paire de palmes dans l'eau perdue



Renaud - Mélusine



Léo Ferré - La chanson du mal-aimé

Gauvain Sers-Hénin-Beaumont

"Du sable plein les jeans, nous chanterons,Zuydcoote songDans le mobil-home""L'enfer du Nord Paris-Roubaix""Le tourbillon de la machine déteint sur moi.Dans les sillons je vois des îles.""C'est Dunkerque la mer que je ne connais pasSi sombre et si lointaine pour nos têtes de girouette""Y'a des violons et des biniousL'accordéon, les gens sont tous un peu saoulsOn s'est aimés place de WazemmesEt c'est pas tous les jours mon amour qu'on s'aime""Mon père était "gueule noire" comme l'étaient ses parentsMa mère avait les cheveux blancsIls étaient de la fosse, comme on est d'un paysGrâce à eux je sais qui je suis ""Le soleil jouesur nouset vous vous avez l'air si sûre de toutwhaou ""Azincourt, Azincourt, partout des papillons et l'affreux tourbillonDes flèches taillées pour les chevaux de concours trop lourds pour la saison.""Y'a des violons et des biniousL'accordéon, les gens sont tous un peu saoulsOn s'est aimés place de WazemmesEt c'est pas tous les jours mon amour qu'on s'aime""Avec l'ami BidasseOn ne se quitte jamais,Attendu qu'on estTous deux natifs d'Arras-se,Chef-lieu du Pas de Calais ""Les gens du NordOnt dans leurs yeux le bleuQui manque à leur décorLes gens du NordOnt dans le cœur le soleilQu'ils n'ont pas dehorsLes gens du Nord""Henin-LietardMon village adoréHenin-LietardJe n'aurai pas dű te quitterJ'aime tant tes puits de mineTes fumées noires et tes brasiersQue loin de toi je me mineHenin-Lietard mon adoré"Bourvil - Un clair de lune à Maubeuge"Tout ça n'vaut pasUn clair de lune a MaubeugeTout ça n'vaut pasLe doux soleil de Tourcoing (Coin-coin !)""Marchant dans la brumeLe cœur démoli par uneSur le chemin des dunesLa plage de Malo Bray-DunesLa mer du Nord en hiverSortait ses éléphants gris vertDes Adamo passaient bien couvertsDonnant à la plage son caractèreNaïf et sincère ""After Calais, there's nothing left""Encore toi en concert dans le gymnase de Boulogne-sur-mer""Le port de Dunkerque et ses larges écluses..."Y'en a qui vont chercher le soleil sous les tropiquesOu bien qui vont s'baigner dans les glaces de l'AntarctiqueMais pour l'étéRien n'vaut Cambrai""Vi såg på varann, då vi närmade oss landNär vi möttes mellan Dover CalaisAll min rädsla försvann, när du sakta tog min handNågonstans emellan Dover Calais""Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villesMais sur la grand place je me suis comme senti libreSenti petit, senti ch'ti dans le décorLes gens étaient plus chaleureux que le temps dehors""Assis près de Calais dessous les lames bretonnesJe regarde arriver les vagues anglo-saxonnes""Ils étaient six bons bourgeois qui venaientApporter aux pieds d'un roi une cléÀ Calais, à Calais,À Calais qui était assiégée""Elle était grande et docile à Lille""Le blues de Londres, le spleen de LilleLe rock de Rotterdam et le smog de toutes les villes""On a des blousons d'cuir et des vieux mocassinsOn fait du rock'n-roll à Lille Roubaix Tourcoing""Ce soir-là il neigeait à LilleÀ Moscou Nathalie m'aimait""J'ai connu l'ancienne route de Lille et le virage de Bapaume, les pavésÀ moins que ce ne soit Péronne, on sait plus, c'est si loin et ma mémoire est délavée""Ouais, c'est du rock partout jusqu'à BruxellesA Lille, à Montpellier""Son Grand Ouest, c'est mon petit bureau, t'as vu le parallèle frérot ?Et si tu pars à Lille, t'es zéro, car ça se passe là, dans ton petit bistrot""C'est l'histoire d'une araignéeQui se croyait tranquilleDans la grande salle à mangerD'une maison de Lille""Si vous habitiez seulement CalaisTout le monde vous verrait""Elle m'emmenait voir la mer,Visiter Dunkerque et Cambrai,Disait que, quand le ciel est clair,On voit l'Angleterre de Courtrai""Entre Londres et CalaisIl y a un fosséUn si petit bateauEt puis de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau""Le discours d'un Espagnol de GrenadeLibertad, Igualdad, FraternitadLe discours d'un bon bourgeois de Calais, ouais !""Tu aimes le bourreau de BéthuneMais tu suces ton porte-plume""Monsieur Étienne a plu à DollyFinalement Dolly a dit ouiIls se sont retirés à RoubaixEt tous deux tiennent le Grand Café.""Comme si je vous disaisQu'à Tourcoing et plus généralement dans le textile, en ce moment, ça licencie facile""Alors putain dis-moi ce match on t'la vendu ?Mais tu rigoles j'les aime à Valenciennes""Mon Italie elle vit sur les bords de la SeineElle est ici entre Valence et Valenciennes""Qu'est-ce qui fait faire des tas de bêtisesDepuis Cambrai jusqu'à Venise ?""Je veux mon bavoir ma tétine.Qui m'a pris mes bêtises de Cambrai ?""J'ai connu MélusineAu mois d' mai à l'usineÀ côté de Liévin""Les égypans les feux folletsEt les destins damnés ou faustesLa corde au cou comme à CalaisSur ma douleur quel holocauste""Elle avait pourtant un beau nomMa commune d'Hénin-BeaumontMais vu la haine dans ses suffragesMoi je déménage "