50 villes des Hauts-de-France qui ont un homonyme ailleurs dans le monde

dans le Dakota du Sud,en Argentine, Saint-Omer en Nouvelle-Zélande, Arras en Albanie et au Canada,aux Pays-Bas ou Cambrai en Australie... Avec cette liste du dimanche, on voyage à travers les continents. Oui, certaines villes des Hauts-de-France ont des homonymes parfaits ailleurs dans le monde.Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Les raisons sont diverses et variées. L'immigration (...), les racines etymologiques communes -notamment avec la Belgique et la Suisse (...), la guerre (en Australie)... Parfois, c'est simplement le hasard des langues (en Norvège,au Portugal). A noter que certaines communes ont plusieurs homonymes (...). On a même trouvé 5 Abbeville aux Etats-Unis !: Boulogne sur-mer (Argentine), Bethune (Etats-Unis), Dunkirk (Etats-Unis), Cambrai (Australie), Bapaume (Australie), Lille (Belgique), Lens (Belgique), Lens (Suisse), Lens (Espagne), Meteren (Pays-Bas), Calais (Etats-Unis), Cassel (Canada), Marquette (Etats-Unis), Merville (Canada), Pernes (Portugal), Marly (Suisse), Saint-Omer (Canada), Roubaix (Etats-Unis), Incourt (Belgique), Croix (Belgique), Illies (Irlande), Elnes (Norvège), Ramillies (Belgique), Cassel (Etats-Unis), Kassel (Allemagne),Bethune (Etats-Unis), Salome (Etats-Unis), Fleurbaix (Australie), Arras (Albanie), Calais (Etats-Unis), Dunkirk (Etats-Unis), Bailleul (Belgique), Lille (Canada), Sandgate (Royaume-Uni), Saint-Omer (Nouvelle-Zélande), Arras (Canada), Arras (Albanie), Arras (Allemagne), Vimy (Canada), Bouvignies (Belgique), Haulchin (Belgique), Amiens (Australie), Abbeville (Etats-Unis).